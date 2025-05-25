Про це повідомила кореспондентка 24 Каналу Софія Назаренко, зазначивши, що столиця Польщі символічно розділилася, два мітинги відбувалися на паралельних вулицях.

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Про що говорив Навроцький у зверненні

Участь у маршах в центрі Варшави взяли прихильники партії "Право і справедливість" та її кандидата в президенти Кароля Навроцького, а також ті, хто підтримують політсилу "Громадянська платформа" й її представника на виборах – Рафала Тшасковського.

Марш на підтримку Навроцького стартував біля Варшавської пальми, він пройшов вулицею Новий Світ до Замкової площі. Учасники несли польські прапори, а також було видно релігійні символи. На частині плакатів можна було побачити антиєвропейські та антимігрантські гасла,

– розповіла Назаренко.

У натовпі був помічений лідер партії "Право і справедливість" Ярослав Качинський. Зі сцени виступив кандидат в президенти від цієї партії – Кароль Навроцький. У своєму зверненні до поляків він наголосив, що виступає за безпечну Польщу. В його розумінні це передбачає, аби в країні не було нелегальних мігрантів, був надійний захист кордонів і продовольча безпека.

Хто прийшов підтримати Тшасковського

Марш на підтримку кандидата від політичної партії "Громадянська платформа" Рафала Тшасковсього розпочався з Банкової площі та завершився на площі Конституції, де він також виступив зі зверненням до поляків. Мер Варшави здебільшого говорив про інклюзивність та єдність Польщі. Атмосфера на марші на підтримку Тшасковського була помітно іншою.

Учасники несли численні прапори ЄС, подекуди видно було символіку ЛГБТК спільноти, це контрастує з побаченим на марші Кароля Навроцького, де переважала більше релігійна та національна риторика,

– розповіла кореспондентка 24 Каналу.

На мітингу прихильників Тшасковського був присутній прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск, а також ключові представники урядової коаліції (Магдалена Беят і Шимон Головня), вони не пройшли у другий тур, але наразі віддають свою підтримку Рафалу Тшасковському. Як і новообраний президент Румунії Нікушор Дан, який прибув до Варшави з робочим візитом 25 травня й долучився до ходи.

Згідно з підрахунками прем'єр-міністра Польщі в марші на підтримку Тшасковського взяли участь понад пів мільйона людей. Натомість на мітинг Навроцього, як повідомили його організатори, прийшли орієнтовно 200 тисяч.