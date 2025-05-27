Про це у розмові з 24 Каналом зазначив експерт Ради зовнішньої політики "Українська призма" Олександр Краєв, наголосивши, що найважливіший фактор, як все, що стосується Трампа – психологічний.

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Що має усвідомити лідер Сполучених Штатів

Американський президент, зі слів Краєва, потроху приходить до розуміння того, що поступки перед Путіним, намагання домовитись з ним і загалом його позиція стосовно російського диктатора роблять його слабаком.

Коли Трамп дійсно усвідомить, що не викликає повагу до себе ані у своїх партнерів, ані у ворогів (що для нього важливіше), що він не може бути величним крутезним дипломатом, яким себе вважає, що він не здатний вплинути на ситуацію, тоді в цю мить його поведінка зміниться.

Експерт висловив думку, що може бути яка завгодно загроза для американських, українських чи європейських національних інтересів, але тільки якщо раптом трапиться щось таке, що Трамп особисто зрозуміє свою слабкість і об нього будуть витирати ноги, тоді він почне діяти. Лише в цю мить президент США робитиме все можливе, щоб зупинити Путіна, його збройну агресію та реально натиснути на Росію.

Ця мить вже не за горами. Росіяни відомі своєю пихатістю, зарозумілістю. Вони можуть оступитися, створити умови, коли Трамп відчує свою неможливість впливати на перебіг подій довкола України, Близького Сходу, Тайваню, тоді його політика може змінитися,

– впевнений Краєв.

Він нагадав, що подібне вже відбувалося під час його першої каденції, але на рубежі 2 – 3 року президентства. Зараз через те, що ситуація розвивається набагато активніше, на думку Краєва, зміни у поглядах та рішеннях лідера США можуть настати протягом другого року його нинішньої каденції.

Нагадаємо, що партнери України (Німеччина, Франція, Велика Британія) скасували обмеження щодо постачання нашій державі далекобійної зброї. Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що більше не існує жодних обмежень і що ЗСУ можуть зараз оборонятися, зокрема завдаючи ударів по російських військових об'єктах. Він також додав, що є потреба у тому, аби надати Україні таку зброю.