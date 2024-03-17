Единственное, что может предложить своим избирателям Владимир Путин – это война. Такое мнение 24 Каналу высказал российский предприниматель Евгений Чичваркин, заметив, что за такую идею диктатор будет держаться до последнего.

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Глава Кремля находится у власти уже более 20 лет и делает все, чтобы остаться в президентском кресле. Более того, он стремится к продолжению войны и постарается сделать все, чтобы боевые действия продолжались.

Все время, пока Путин будет находиться у власти, война будет продолжаться. Если на фронте в Украине произойдет затишье, то война начнется еще где-то в другом месте,

– сказал Евгений Чичваркин.

Все из-за того, что этот режим может существовать только в мобилизационном состоянии. Ничего, кроме войны, Путин не сможет предложить населению своей страны. Поэтому пока он будет жить, до тех пор будет война. Для того, чтобы перегруппироваться, накопить дополнительные силы может понадобиться время. Но мобилизация, даже за деньги, все равно будет продолжаться.

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