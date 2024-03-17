Єдине, що може запропонувати своїм виборцям Владімір Путін – це війна. Таку думку 24 Каналу висловив російський підприємець Євгеній Чичваркін, зауваживши, що за таку ідею диктатор триматиметься до останнього.

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Очільник Кремля перебуває при владі вже понад 20 років і робить все, щоб залишитися в президентському кріслі. Щобільше, він прагне продовження війни й намагатиметься зробити все, щоб бойові дії продовжувалися.

Весь час, поки Путін перебуватиме при владі, війна продовжуватиметься. Якщо на фронті в Україні станеться затишшя, то війна почнеться ще десь в іншому місці,

– сказав Євгеній Чичваркін.

Все через те, що цей режим може існувати тільки в мобілізаційному стані. Нічого, крім війни, Путін не зможе запропонувати населенню своєї країни. Тому доки він житиме, доти буде війна. Для того, щоб перегрупуватися, накопичити додаткові сили може знадобитися час. Але мобілізація, навіть за гроші, все одно триватиме.

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