Никакой загадки в том, что такого кандидата даже не зарегистрируют – не было. Об этом 24 Каналу рассказала российская оппозиционерка Ольга Курносова, объяснив это тем, что Надеждин уже имел рейтинг, поэтому была опасность, что он вырастет.

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Почему Путин испугался Надеждина

Рейтинг Надеждина, который выступал с антивоенными призывами, мог дойти до 20 – 25%. Это изменило бы общую картину, которую уже нарисовала администрация Путина. Согласно ей, якобы все граждане единогласно голосуют за действующего президента и поддерживают так называемую "сво".

Но вдруг антивоенных граждан стало так много, что их кандидат занимает второе место. Это же никуда не годится. С этим надо было что-то делать, поэтому Надеждина и сняли,

– отметила Ольга Курносова.

Может ли Надеждин обжаловать решение

Так называемый оппозиционер не согласился с тем, что его не зарегистрировали и обещал обжаловать решение в суде. Он действительно может обратиться в Верховный или даже Конституционный суд, но, очевидно, что в обеих инстанциях ему откажут.

В бюллетень его не внесут, что бы он ни делал. В России сегодня диктатура, а в таких условиях выборов не проводят. То, что мы сейчас наблюдаем – это театральная постановка, в которой все роли прописаны заранее,

– отметила оппозиционерка.

Сообщалось, что Надеждин также хочет баллотироваться в думу и даже заручился поддержкой других российских политиков. Относительно его избирателей, то, по словам Ольги Курносовой, людям не стоит голосовать за других кандидатов, чьи взгляды они не поддерживают. Поэтому можно задуматься о бойкоте, ведь голосование в любом случае является сфальсифицированным и незаконным.

"Выборы" будут проходить на оккупированных территориях Украины. Там людей или под дулом автомата, или под страхом смерти заставлять голосовать за Путина. Участвовать в этом – это в определенной степени означает соучастие в преступлении,

– добавила российская оппозиционерка.

Если люди все-таки верят, что проголосовав смогут что-то доказать Путину, то, например, можно портить свои бюллетени. Тогда их посчитают, как испорченные и удастся увидеть, сколько россиян придерживались такой тактики.

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