Никакой загадки в том, что такого кандидата даже не зарегистрируют – не было. Об этом 24 Каналу рассказала российская оппозиционерка Ольга Курносова, объяснив это тем, что Надеждин уже имел рейтинг, поэтому была опасность, что он вырастет.
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Почему Путин испугался Надеждина
Рейтинг Надеждина, который выступал с антивоенными призывами, мог дойти до 20 – 25%. Это изменило бы общую картину, которую уже нарисовала администрация Путина. Согласно ей, якобы все граждане единогласно голосуют за действующего президента и поддерживают так называемую "сво".
Но вдруг антивоенных граждан стало так много, что их кандидат занимает второе место. Это же никуда не годится. С этим надо было что-то делать, поэтому Надеждина и сняли,
– отметила Ольга Курносова.
Может ли Надеждин обжаловать решение
Так называемый оппозиционер не согласился с тем, что его не зарегистрировали и обещал обжаловать решение в суде. Он действительно может обратиться в Верховный или даже Конституционный суд, но, очевидно, что в обеих инстанциях ему откажут.
В бюллетень его не внесут, что бы он ни делал. В России сегодня диктатура, а в таких условиях выборов не проводят. То, что мы сейчас наблюдаем – это театральная постановка, в которой все роли прописаны заранее,
– отметила оппозиционерка.
Сообщалось, что Надеждин также хочет баллотироваться в думу и даже заручился поддержкой других российских политиков. Относительно его избирателей, то, по словам Ольги Курносовой, людям не стоит голосовать за других кандидатов, чьи взгляды они не поддерживают. Поэтому можно задуматься о бойкоте, ведь голосование в любом случае является сфальсифицированным и незаконным.
"Выборы" будут проходить на оккупированных территориях Украины. Там людей или под дулом автомата, или под страхом смерти заставлять голосовать за Путина. Участвовать в этом – это в определенной степени означает соучастие в преступлении,
– добавила российская оппозиционерка.
Если люди все-таки верят, что проголосовав смогут что-то доказать Путину, то, например, можно портить свои бюллетени. Тогда их посчитают, как испорченные и удастся увидеть, сколько россиян придерживались такой тактики.
Путин в пятый раз идет на выборы: актуальные новости
- Псевдовыборы состоятся в России 15 – 17 марта. О своем намерении баллотироваться Владимир Путин объявил еще в декабре 2023 года, объяснив это тем, что "сегодня по-другому нельзя". Если он "победит" – это станет его пятым сроком на посту президента. Управлять страной он будет до 2030 года, ведь в Конституцию внесли изменения, которые "обнулили" его предыдущие годы правления.
- Конкурентом Путина мог стать так называемый "оппозиционер" Борис Надеждин. Он якобы выступает за переговоры с Украиной и окончание войны, но одновременно против возвращения оккупированных территорий. Однако к гонке Надеждина не допустили, якобы из-за нехватки подписей, которые он должен был подать в ЦИК. "Оппозиционер" заверил, что будет обжаловать это решение.
- Советник главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк отметил,, что Надеждина не стоит называть "оппозицией". Никаких выборов, а тем более оппозиционеров – в России не существует. Также не стоит забывать о связи Надеждина с властью, в частности Сергеем Кириенко, который является заместителем руководителя администрации российского президента. К слову, Кириенко отвечает за "интеграцию" оккупированных территорий в Россию.