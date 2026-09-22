Он уже боится: почему партии Путина показали рекордные результаты на выборах

"Единая Россия" получила абсолютное большинство мандатов на так называемых выборах в Госдуму РФ. По итогам подсчета 95 % голосов партия взяла 355 из 450 мест в парламенте. Нет ничего удивительного в том, почему в Кремле решили добиться именно таких результатов на выборах.

Об этом 24 Каналу рассказал политолог и партнер коммуникационного агентства Good Politics Максим Джигун. По его словам, Кремль нарисовал "Единой России" почти 58 % голосов, что превращается в конституционное большинство. Это позволит Путину фактически единолично вносить поправки в конституцию.

Зачем Кремлю рекордные цифры?

Как подчеркнул Джигун, Путин боится за свое положение, поэтому пытается максимально перестраховаться. Ему важно, чтобы при любом раскладе сил, подкупе политиков или других обстоятельствах у него было достаточно голосов для принятия любых решений.

Страх за свое будущее и контроль над ситуацией заставили Путина "нарисовать" вот такие результаты. Хотя различные журналисты, в том числе и российские, отмечали, что явка на этих выборах вряд ли превысила 18–20%,

– сказал Джигун.

Почему боится Путин: смотрите видео 24 Канала

Для этого Кремлю пришлось усиленно подтасовывать голоса и прибегать к другим манипуляциям. Там всегда стараются показать, что выборы у них "легитимные". Им важно, чтобы это, по крайней мере, так выглядело для внутренней аудитории.

Путин понимает, что общественный договор, который он построил в 2000-х годах, уже очень хрупок. Антивластные настроения растут. Они пока не перерастают в острое противодействие, но недовольство нарастает. Путину важно закручивать гайки и демонстрировать уверенную позицию. Думаю, это и есть основная причина, почему там пошли на такой результат,

– отметил Джигун.

При этом около 20% мандатов своей партии Путин отдал российским оккупантам, воевавшим против Украины.