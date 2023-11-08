Российский оппозиционный политик Гарри Каспаров сказал 24 Каналу, что нужно немного подождать, пока все выяснится.
К теме Подготовка к выборам в России: почему Путин до сих пор не заявил о своей кандидатуре
"Что там происходит внутри, не знаем, но с объявлением (баллотирования Путина – 24 Канал) задерживаются. Значит, что-то есть – огня мы еще не видим, но дым уже идет", – констатировал Каспаров.
Почему Путин не объявляет об участии в выборах: смотрите видео 24 Канала
Он подчеркнул, что в России нет никаких выборов. Это просто вопрос пролонгации власти Путина или "коллективного Путина".
Почему не стоит сбрасывать со счетов вброс о "смерти" Путина
В конце октября на телеграм-канале "Генерал СВР" появилась информация о якобы смерти российского президента. Ресурс ведет российский политолог и видеоблогер Валерий Соловей, известный своими конспирологическими прогнозами.
Образовалась определенная интрига, которая пока носит виртуальный характер. Но учитывая настойчивость Соловья, "Генерала СВР" и тех, кто их спонсирует, надо предположить, что это далеко не конец истории,
– отметил Каспаров.
Эта новость уникальна тем, что "умер" кардинально отличается от всего, что говорили ранее, – "больной", "инфаркт", "двойники".
Каспаров считает, что таким образом Путина вывели из игры, но пока виртуально. С этим определенным образом коррелируется резкая активизация секретаря совбеза Николая Патрушева.
Изменит ли что-нибудь смерть Путина: что говорят эксперты
- Представитель украинской разведки Андрей Юсов объяснил, что смерть Путина не будет означать автоматического прекращения войны. Однако может возникнуть определенное "окно возможностей".
- Кандидат политических наук Иван Преображенский убежден, что нет никакого значения в том, умер ли Путин. Однако, если это действительно произойдет, начнется открытая борьба "элит" за власть.
- Эта борьба может быть кровавой, ведь отдельные представители с 2020 года и ранее начали создавать "частные армии". Поэтому сложно сказать, кто победит.