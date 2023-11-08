Российский оппозиционный политик Гарри Каспаров сказал 24 Каналу, что нужно немного подождать, пока все выяснится.

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"Что там происходит внутри, не знаем, но с объявлением (баллотирования Путина – 24 Канал) задерживаются. Значит, что-то есть – огня мы еще не видим, но дым уже идет", – констатировал Каспаров.

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Он подчеркнул, что в России нет никаких выборов. Это просто вопрос пролонгации власти Путина или "коллективного Путина".

Почему не стоит сбрасывать со счетов вброс о "смерти" Путина

В конце октября на телеграм-канале "Генерал СВР" появилась информация о якобы смерти российского президента. Ресурс ведет российский политолог и видеоблогер Валерий Соловей, известный своими конспирологическими прогнозами.

Образовалась определенная интрига, которая пока носит виртуальный характер. Но учитывая настойчивость Соловья, "Генерала СВР" и тех, кто их спонсирует, надо предположить, что это далеко не конец истории,

– отметил Каспаров.

Эта новость уникальна тем, что "умер" кардинально отличается от всего, что говорили ранее, – "больной", "инфаркт", "двойники".

Каспаров считает, что таким образом Путина вывели из игры, но пока виртуально. С этим определенным образом коррелируется резкая активизация секретаря совбеза Николая Патрушева.

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