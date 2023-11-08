Російський опозиційний політик Гаррі Каспаров сказав 24 Каналу, що потрібно трохи почекати, доки все з'ясується.

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"Що там відбувається всередині, не знаємо, але з оголошенням (балотування Путіна – 24 Канал) затримуються. Значить, щось є – вогню ми ще не бачимо, але дим уже йде", – констатував Каспаров.

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Він наголосив, що в Росії немає ніяких виборів. Це просто питання пролонгації влади Путіна або "колективного Путіна".

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Наприкінці жовтня на телеграм-каналі "Генерал СВР" з'явилась інформація про буцімто смерть російського президента. Ресурс веде російський політолог і відеоблогер Валерій Соловей, відомий своїми конспірологічними прогнозами.

Утворилась певна інтрига, яка наразі має віртуальний характер. Але враховуючи наполегливість Солов'я, "Генерала СВР" і тих, хто їх спонсорує, треба припустити, що це далеко не кінець історії,

– зазначив Каспаров.

Ця новина унікальна тим, що "помер" кардинально відрізняється від усього, що говорили раніше, – "хворий", "інфаркт", "двійники".

Каспаров вважає, що в такий спосіб Путіна вивели з гри, але наразі віртуально. Із цим певним чином корелюється різка активізація секретаря ради безпеки Ніколая Патрушева.

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