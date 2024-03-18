Речь идет не только о многочисленных казусах на избирательных участках, где люди устраивали "фаер-шоу" и не только. Подробнее о том, что пошло не по плану Кремля 24 Каналу рассказал председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко.

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Путин не учел всего

Кремль делал все для того, чтобы так называемые "выборы" прошли максимально спокойно. По одному устраняли каких-либо конкурентов Владимира Путина, приказывали оккупационным военным давить на фронте, впрочем, не все произошло, как планировалось.

Эти выборы, видимо, первые для Путина, когда сценарии, которые он моделировал, вне плана или имели моменты, которых он не учел. Первый сценарий – наступление по линии фронта. Ставка была на то, чтобы показать, что Путин перехватил инициативу, а российские военные займут все территории, которые в свое время потеряли. Этого не произошло,

– подчеркнул Иван Тимочко.

Кроме того, Кремль отнюдь не рассчитывал на новую военную операцию российских добровольцев в Курской и Белгородской областях. Это тоже внесло определенные коррективы в планы Владимира Путина.

"Было много других внутренних моментов. Путин "зачищал" всех – и Навального, и Надеждина, и даже гипотетических конкурентов. Он всегда практиковал попытки террора перед выборами", – заметил Тимочко.

Ярким примером является начало Второй чеченской войны в 1999 году, которая привела в то время премьер-министра России Владимира Путина в президентское кресло. Однако на фронте в Украине быстрых и серьезных успехов российской армии не было, как на это надеялся диктатор.

"В своей речи (после "победы" на выборах – 24 Канал) он ничего нового не предложил россиянам. Но как риторика россиян, так и риторика Путина – о стабильности. А какая стабильность – для них неважно. Поэтому он постоянно повторяет одни и те же нарративы, и он ему уже не дает креативить", – добавил Тимочко.

Добавим, что 55 стран Европейского Союза еще до начала "выборов" признали их недемократическими.

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