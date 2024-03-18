Мовиться не лише про численні казуси на виборчих дільницях, де люди влаштовували "фаєр-шоу" і не лише. Детальніше про те, що пішло не за планом Кремля 24 Каналу розповів голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко.

Дивіться також Найбільший виборчий обман, але не для Китаю: що західні ЗМІ пишуть про "перемогу" Путіна

Путін не врахував усього

Кремль робив усе для того, аби так звані "вибори" пройшли максимально спокійно. По одному усували яких-не-яких конкурентів Владіміра Путіна, наказували окупаційним військовим тиснути на фронті, втім не все сталося, як планувалося.

Ці вибори, мабуть, перші для Путіна, коли сценарії, які він моделював, поза планом або мали моменти, яких він не врахував. Перший сценарій – наступ по лінії фронту. Ставка була на те, щоб показати, що Путін перехопив ініціативу, а російські військові займуть всі території, які свого часу втратили. Цього не відбулося,

– наголосив Іван Тимочко.

Крім того, Кремль аж ніяк не розраховував на нову військову операцію російських добровольців у Курській та Бєлгородській областях. Це теж внесло певні корективи у плани Владіміра Путіна.

"Було багато інших внутрішніх моментів. Путін "зачищав" всіх – і Навального, і Надєждіна, і навіть гіпотетичних конкурентів. Він завжди практикував спроби терору перед виборами", – зауважив Тимочко.

Яскравим прикладом є початок Другої чеченської війни у 1999 році, яка привела на той час прем'єр-міністра Росії Владіміра Путіна у президентське крісло. Однак на фронті в Україні швидких та серйозних успіхів російської армії не було, як на це сподівався диктатор.

"У своїй промові (після "перемоги" на виборах – 24 Канал) він нічого нового не запропонував росіянам. Але як риторика росіян, так і риторика Путіна – про стабільність. А яка стабільність – для них неважливо. Тому він постійно повторює одні й ті ж наративи, та й він йому вже не дає креативити", – додав Тимочко.

Додамо, що 55 країн Європейського Союзу ще до початку "виборів" визнали їх недемократичними.

"Вибори президента" у Росії: останні новини