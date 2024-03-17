Нагадаємо, впродовж кількох днів, а саме з 15 по 17 березня у Росії проводили так звані "вибори" президента. Віддавати свої голоси за Путіна змушують й українців на тимчасово окупованих територіях.

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Путін "імітує" вибори в Росії

Цими днями російський диктатор імітує чергові вибори. Усім у світі зрозуміло, що цей діяч, як було вже часто в історії, просто захворів на владу та робить усе, щоб правити довічно. Немає такого зла, яке він не скоїть, щоб подовжити особисту владу. І немає нікого у світі, хто був би застрахований від цього. Я дякую кожній державі, кожному лідеру, усім міжнародним організаціям, які називають і називатимуть ці речі своїми іменами,

– зазначив Зеленський.

Президент України наголосив, що усе, що Росія робить на окупованій території України, є злочином.

Очільник держави заявив, що за всі злочини, які російське військо вчинило на території України заради "Путінської довічної влади" – має бути справедлива відплата.

"Він (Путін – 24 Канал) боїться найбільше тільки одного – справедливості. Жодної легітимності у цієї імітації виборів немає та бути не може. Цей діяч має закінчити на лаві підсудних у Гаазі – саме це ми маємо забезпечити. Усі у світі, хто цінує життя й порядність", – резюмував Зеленський.

Про що свідчать дані екзит-полів в Росії: коротко