"Выборы" прошли и в Крыму. Там активисты "Желтой ленты" прокомментировали нарративы вражеской пропаганды прямо на страницах российских предвыборных газет. А еще поджигали и срывали кремлевскую агитацию.

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Время антигероев: в ISW обратили внимание на интересную цель региональных выборов в России

Кремль использовал российские региональные выборы 6 – 8 сентября для интеграции российских военных ветеранов войны в Украине, которым он доверяет, в российское правительство. Вероятно, в рамках постоянной попытки успокоить российских военнослужащих, усилить внутреннюю поддержку войны и сформировать кадровый состав местных чиновников, связанных с Кремлем,

– написали аналитики Института изучения войны.

Из тех "ветеранов", которые баллотировались на различные должности на региональных выборах, победили 308 из 380, или 81 процент. Об этом сообщил исполняющий обязанности секретаря правящей российской политической партии "Единая Россия" Владимир Якушев.

В августе этого года он заявил, что главным приоритетом "Единой России" является поддержка кандидатов-ветеранов во время избирательного цикла. В целом единороссы выдвинули на выборы более 300 бывших убийц, некоторые из которых были участниками кремлевской программы "Время героев".

Эту программу запустил лично Путин в феврале 2024 года и всячески ее пиарит. В ISW считают, что она может иметь целью "стимулировать россиян воевать в Украине, изображая российскую военную службу как путь к правительственной карьере".

Кремль пытается сделать ребрендинг "Единой России" и расположить "ветеранов" к себе

Андрей Турчак победил на региональных выборах в Республике Алтай, о чем сообщили 9 сентября. Теперь он будет возглавлять регион в течение пяти лет.

Интересно, что он принадлежал к "группе Вагнера" но, вероятно, недостаточно "интегрировал ветеранов в правительство". За это Турчака понизили с секретаря "Единой России", сенатора и члена Совета Федерации до исполняющего обязанности главы Алтая – одного из самых экономически депрессивных регионов России, расположенного в 4 000 километров от Кремля.

Но его победу на выборах сопровождает целая медиакампания. Это может быть частью усилий Кремля по продвижению программы "Время героев", предполагают аналитики. К слову, Турчак имеет медаль "За возвращение Крыма".

Кремль, возможно, пытается сделать ребрендинг "Единой России" как ведущей партии по делам ветеранов, чтобы подготовить российское общество к длительной войне, предотвращая появление альтернативных политических партий или движений, которые могли бы привлечь внимание российских ветеранов. Программа "Время героев" также указывает на то, что Кремль все больше милитаризирует свое общество и правительство, что может иметь долгосрочные последствия для российской внутренней и внешней политики,

– подытоживают в ISW.