Кампанию главного кандидата в президенты Румынии координировал партнер пропагандиста из России

Предвыборную кампанию Мирчи Джоанэ некоторое время координировал бизнес-партнер российского пропагандиста, который по меньшей мере 10 раз посещал Крым после оккупации. Сейчас Джоанэ является одним из самых популярных кандидатов в президенты Румынии.

Об этом говорится в расследовании журналистов сети Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP), в которую входит румынский портал Context.

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Российский след в компании кандидата в президенты Румынии

Так, журналисты обнаружили, что компанию Джоанэ по крайней мере некоторое время координировал Рареш Менеску – бывший мэр административного района Бухареста Сектор 6 и действующий вице-председатель Национальной либеральной партии Румынии.

Манеску упоминался в электронном письме от апреля 2024 года, полученном журналистами, как координатор кампании Джоанэ в Бухаресте. Тогда политик еще был заместителем генсека НАТО и не объявлял о планах баллотироваться в президенты Румынии.

Выяснилось, что Рареш Менеску имеет общий бизнес с россиянином Алексеем Козловым в Румынии – компания Beluga Ventures, которая, вероятно, занимается продажей рыбы. Козлов, в свою очередь имеет тайное имя – Алекс Крепчинский. Этот никнейм он использовал для распространения пророссийских нарративов после 2014 года.

Манеску отказался отвечать на вопросы о пропагандистской деятельности своего бизнес-партнера в Украине. Он кратко заявил, что покинул кампанию Джоане "пять месяцев назад", то есть в мае.

"Крепчинского" также неоднократно цитировал Newsfront – "крымский" пропагандистский сайт, на который США наложили санкции за вероятные связи с ФСБ. Известно. что Козлов также ездил в Крым более 10 раз в период с 2015 по 2020 год.