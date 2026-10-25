Рекордная явка на выборах в Сербии: станет ли экспрезидент Вучич премьером

25 октября в Сербии начались досрочные парламентские выборы. Основное противостояние разворачивается между партией бывшего президента Александара Вучича и студенческим движением.

Внеочередное голосование в сентябре назначил бывший глава государства. Об этом сообщают Reuters и "Современная политика".

Что известно о выборах?

У избирательных участков по всей стране образовались длинные очереди, а нынешний уровень активности избирателей почти вдвое превышает показатели предыдущих выборов, которые проходили в 2023 году. По состоянию на 12:00 проголосовали 34,55 % избирателей, сообщила на пресс-конференции Республиканская избирательная комиссия (РЕК). На предыдущих выборах явка к 12:00 составляла 21,33 %.

На выборах выдвинуты 18 политических списков, однако ключевая борьба разворачивается между правящей Сербской прогрессивной партией и объединением "Студенческий список – Студенты побеждают". Александар Вучич возглавляет список своей политической силы и в случае победы планирует занять пост премьер-министра.

Очень важно, чтобы все люди пришли и проголосовали, если они хотят что-то изменить, и я думаю, что сейчас время для перемен, – сказала адвокат Мария Цвитичанин на избирательном участке в Белграде.

Отметим, что он руководит страной 13 лет. С 2014 по 2017 год он был премьер-министром Сербии, с 2017 по 2026 год занимал пост президента, а теперь снова пытается стать премьером. За время его пребывания у власти страна поддерживала теплые отношения с Китаем и Россией, одновременно стремясь вступить в ЕС.

Многие избиратели поддерживают его за то, что он вывел Сербию из экономической неопределенности. При его президентстве активно строились новые автомагистрали, железные дороги, школы и больницы.

"Я голосовала за наших детей, нашу молодежь... наши дети заслуживают мира и работы, только Вучич может это обеспечить", – рассказала сторонница действующей власти.

Со своей стороны, молодежное движение выдвинуло 250 кандидатов, среди которых есть преподаватели университетов, актеры и фермеры. Они обещают побороть коррупцию и реформировать систему образования. В то же время они не особо акцентируют внимание на своих внешнеполитических намерениях.

Возглавляет список кардиолог Илья Срданович. Пока неизвестно, кто станет премьер-министром в случае победы оппозиции.

Я надеюсь, что сегодняшний день пройдет в демократической атмосфере, в мире, и что мы законно изберем новое правительство в Сербии,

– сказал Срданович.

Массовые протесты против властных институтов вспыхнули после трагедии в ноябре 2024 года в городе Нови-Сад. Тогда в результате обрушения навеса на железнодорожном вокзале погибли 16 человек, что вызвало длительную волну возмущения в обществе.

Напомним, что студенты обвиняли власти в коррупции и требовали ответственности за трагедию. Впоследствии их поддержала значительная часть общества. Оппозиция также обвиняла экс-президента в коррупции и связях с организованной преступностью.

Правозащитники и активисты заявляют, что после начала демонстраций власти усилили давление на оппонентов. Сам Вучич и его партия отрицают обвинения в коррупции, репрессиях и слежке за политическими противниками.

Это первые с момента прихода к власти в 2012 году Александра Вучича выборы, которые можно назвать по-настоящему конкурентными и результат которых остается неопределенным,

– рассказал DW политолог Душан Спасоевич.

Он считает, что лучшим вариантом развития событий стала бы убедительная победа одного из двух противоборствующих лагерей, иначе Сербию ждет "послевыборный кризис".