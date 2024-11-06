24 Канал со ссылкой на CNN сообщает о том, что в Демократической партии недовольны решением Байдена баллотироваться на второй срок. Американские политологи говорят: пока не ясно, что будет делать Байден до конца своего срока. Он может еще значительно помочь Украине, и это в его интересах – иначе его запомнят как слабого президента.

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Почему демократы обвиняют Байдена в проигрыше Харрис

В партии считают, что Байден поздно отказался баллотироваться, уступив вице-президенту. Он не дал Харрис развернуться сполна, поэтому ее кампания была сильно урезана.

Спринтерский забег Харрис, который длился несколько месяцев, стал "кампанией Байдена, а Харрис стояла в первых рядах списка. Это была кампания Байдена с новыми плакатами",

– приводят журналисты слова высокопоставленного представителя кампании Харрис.

К тому же не было времени найти какого-то более сильного кандидата, которого бы можно было противопоставить Трампу.

И, конечно, считают, что Байден зря пошел на второй срок. Демократы разочарованы его решением вступить в гонку, поэтому вспоминают его обещания не оставаться в кресле больше, чем на четыре года. Уход Байдена открыл бы дорогу другим кандидатам, избранным во время серьезных соревнований. Эти люди имели бы достаточно времени, чтобы подготовиться. Совокупность всех этих факторов сделала возвращение Трампа в Белый дом неизбежным.



"Байден возьмет на себя большую вину за это. И, честно говоря, так и должно быть", – подытожил неназванный чиновник.