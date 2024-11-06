Стало известно, кто именно – Дональд Трамп или Камала Харрис – лидируют в важных штатах, которые обычно решают судьбу всей избирательной гонки, передает 24 Канал.

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Предварительные результаты выборов

Сейчас ситуация выглядит следующим образом: кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп лидирует во всех ключевых штатах. Впрочем, преимущественно бывший глава США имеет незначительный отрыв. Подсчет голосов еще продолжается, а значит, ситуация может измениться в пользу Харрис.

Аризона: Трамп – 49,7%, Харрис – 49,5%. Посчитано уже 50% голосов.

Джорджия: Трамп – 51,1%, Харрис – 48,2%. Посчитано уже 88% голосов.

Мичиган: Трамп – 51,4%, Харрис – 46,9%. Посчитано уже 24% голосов.

Северная Каролина: Трамп – 50,8%, Харрис – 48,1%. Здесь посчитано уже 84% голосов.

Пенсильвания: Трамп – 49,7%, Харрис – 49,5%. Посчитано уже 60% голосов.

Висконсин: Трамп – 50,6%, Харрис – 47,9%. Посчитано уже 56% голосов.

По Неваде данных пока нет.

Первый "шаткий" штат - Северная Каролина - отошел в пользу Трампа, сообщают AP и NYT.

Ситуация по штатам / Фото Скриншот