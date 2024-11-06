Стало відомо, хто саме – Дональд Трамп чи Камала Гарріс – лідирують у важливих штатах, які зазвичай вирішують долю усією виборчої гонки, передає 24 Канал.

Дивіться також NYT прогнозує впевнену перемогу Трампа

Попередні результати виборів

Наразі ситуація має наступний вигляд: кандидат від Республіканської партії Дональд Трамп лідирує в усіх ключових штатах. Втім, переважно колишній очільник США має незначний відрив. Підрахунок голосів ще триває, а отже, ситуація може змінитися на користь Гарріс.

Арізона: Трамп – 49,7%, Гарріс – 49,5%. Пораховано вже 50% голосів.

Джорджія: Трамп – 51,1%, Гарріс – 48,2%. Пораховано вже 88% голосів.

Мічиган: Трамп – 51,4%, Гарріс – 46,9%. Пораховано вже 24% голосів.

Північна Кароліна: Трамп – 50,8%, Гарріс – 48,1%. Тут пораховано вже 84% голосів.

Пенсільванія: Трамп – 49,7%, Гарріс – 49,5%. Пораховано вже 60% голосів.

Вісконсін: Трамп – 50,6%, Гарріс – 47,9%. Пораховано вже 56% голосів.

По Неваді даних поки немає.

Перший "хиткий" штат – Північна Кароліна – відійшов на користь Трампа, повідомляють AP та NYT.

Ситуація по штатах / Фото Скриншот