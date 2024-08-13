Маск активно участвует в политике. Недавно он поспорил с Мадуро.

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Кем хочет работать Маск у Трампа

Я думаю, было бы замечательно иметь комиссию по эффективности правительства, которая бы рассматривала эти вопросы и гарантировала, что деньги налогоплательщиков, трудно заработанные деньги налогоплательщиков, тратятся правильно. Я был бы рад помочь в такой комиссии,

– заявил он во время диалога с Трампом.

В свою очередь лидер республиканцев назвал Маска замечательным экономистом и сказал: был бы рад сотрудничеству. Таким образом Трамп намекнул на меры по сокращению расходов, к которым прибегает Маск в своих компаниях.

Теперь Маск планирует ограничить государственные расходы и активно пиарит Трампа. Они общались на платформе Х, и Маск постоянно с гордостью писал, сколько людей уже посмотрело интервью. Напоследок указал: "Совокупное количество просмотров разговора и дальнейшего обсуждения в других аккаунтах сейчас составляет около миллиарда".

The Wall Street Journal еще в мае сообщили, что Маск и Трамп размышляют над официальным сотрудничеством, но тогда владелец Х опроверг это.