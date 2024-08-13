Маск активно бере участь у політиці. Нещодавно він побився об заклад із Мадуро.

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Ким хоче працювати Маск у Трампа

Я думаю, було б чудово мати комісію з ефективності уряду, яка б розглядала ці питання і гарантувала, що гроші платників податків, важко зароблені гроші платників податків, витрачаються правильно. Я був би радий допомогти в такій комісії,

– заявив він під час діалогу з Трампом.

Своєю чергою лідер республіканців назвав Маска чудовим економістом і сказав: був би радий співпраці. Таким чином Трамп натякнув на заходи зі скорочення витрат, до яких вдається Маск у своїх компаніях.

Тож тепер Маск планує обмежити державні витрати й активно піарить Трампа. Вони спілкувалися на платформі Х, і Маск постійно з гордістю писав, скільки людей уже переглянуло інтерв'ю. Наостанок указав: "Сукупна кількість переглядів розмови та подальшого обговорення в інших акаунтах наразі становить близько мільярда".

The Wall Street Journal ще у травні писали, що Маск і Трамп міркують над офіційною співпрацею, але тоді власник Х спростував це.