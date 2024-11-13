Об этом 24 Каналу рассказал политолог Игорь Чаленко, отметив, что Дональд Трамп собирает вокруг себя команду людей, которые в свое время продемонстрировали ему безоговорочную лояльность и поддержку.

Смотрите также Сверхважные для Украины: кто займет ключевые посты в администрации Трампа и кого следует бояться

У Трампа сейчас есть большие возможности

Как отметил Чаленко, в его кадровых решениях лояльность идет впереди от сбалансированности различных групп влияния внутри Республиканской партии. И в этом контексте не стоит сильно обращать внимание, как кто голосовал за поддержку Украины.

Я бы не советовал смотреть в ретроспективу, как тот или иной назначенец голосовал за поддержку Украины. Очевидно, что все тормозили из-за команды Трампа. Мы помним, как принимались эти решения. Затем Трамп наконец дал команду провести эти 60 миллиардов долларов,

– сказал Чаленко.

Какие будут дальнейшие решения Трампа – трудно сказать. Но фактически все будет зависеть от него. Сейчас Трамп сконцентрирует колоссальную власть, ведь республиканцы побеждают и в Сенате, и в Палате представителей. Если бы Камала Харрис победила, то у нее точно такого бы не было из-за оппозиционного Конгресса. А ситуация у Трампа такая, что он может фактически без тормозов и без противодействия вести свою политику.

Также новоизбранный президент США сейчас начинает "раздавать долги" республиканцам, которые его поддержали. Тут интересен пример Марко Рубио. СМИ пишут, что он может стать госсекретарем.

Это, в частности, благодарность Трампа за то, что Рубио позволил привлечь несвойственный электорат среди латиноамериканцев. В общем Трамп сейчас рассчитывается за эффективность своей предвыборной кампании перед конкретными лицами. Грубо говоря, действует как бизнесмен и "раздает долги",

– подчеркнул Чаленко.