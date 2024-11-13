Про це 24 Каналу розповів політолог Ігор Чаленко, зауваживши, що Дональд Трамп збирає навколо себе команду людей, які свого часу продемонстрували йому беззаперечну лояльність та підтримку.

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У Трампа зараз є великі можливості

Як наголосив Чаленко, у його кадрових рішеннях лояльність йде попереду від збалансованості різних груп впливу всередині Республіканської партії. І в цьому контексті не варто сильно звертати увагу, як хто голосував за підтримку України.

Я б не радив дивитися в ретроспективу, як той чи інший призначенець голосував за підтримку України. Очевидно, що все гальмували через команду Трампа. Ми пам'ятаємо, як ухвалювалися ці рішення. Потім Трамп нарешті дав команду провести ці 60 мільярдів доларів,

– сказав Чаленко.

Які будуть подальші рішення Трампа – важко сказати. Але фактично усе залежатиме від нього. Зараз Трамп сконцентрує колосальну владу, адже республіканці перемагають і в Сенаті, і в Палаті представників. Якби Камала Гарріс перемогла, то у неї точно такого б не було через опозиційний Конгрес. А ситуація в Трампа така, що він може фактично без гальм та без протидій вести свою політику.

Також новообраний президент США зараз починає "роздавати борги" республіканцям, які його підтримали. Тут цікавим є приклад Марко Рубіо. ЗМІ пишуть, що він може стати держсекретарем.

Це, зокрема, вдячність Трампа за те, що Рубіо дозволив залучити невластивий електорат серед латиноамериканців. Загалом Трамп зараз розраховується за ефективність своєї передвиборчої кампанії перед конкретними особами. Грубо кажучи, діє як бізнесмен і "роздає борги",

– підкреслив Чаленко.