Впоследствии он проведет митинг по случаю своей победы. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на NBC News

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Когда Трамп встретится с избирателями

Анонсировал победный митинг Трампа его помощник Вон Гилльярд вскоре после объявления предварительных результатов выборов.

Он сообщил, что новоизбранный президент США проведет встречу со своими избирателями "вскоре".

В NBC News напомнили, что 8 лет назад после победы на Хиллари Клинтон, Трамп провел несколько похожее – так называемый "тур благодарности".

Интересно, что сам Трамп объявил себя президентом еще до официального объявления результатов. Он также уже успел выступить с речью.

Я собираюсь остановить войны. Больше никаких войн при моей каденции,

– среди всего прочего подчеркнул республиканец.