Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на выступление политика на телеканале Fox News. Интересно, что сам политик еще до официального объявления результатов объявил себя 47-м президентом США.
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Что сказал Трамп о войне в Украине в речи
Дональд Трамп во время своей речи прямо не упоминал войну России против Украины. В то же время говоря обо всех конфликтах, которые сейчас продолжаются в мире, американский политик сказал, что собирается их остановить.
Я собираюсь остановить войны. Больше никаких войн при моей каденции,
– подчеркнул республиканец.
Кроме того, Трамп отметил, что курс США развернется на 180 градусов. По словам политика, это произойдет во всех сферах.
"Это будет время, когда американцы вернут себе контроль в своей стране. У нас нефти больше чем у Саудовской Аравии и России", – заверил политик в речи.
К слову, некоторые американские СМИ уже писали, что Дональд Трамп набирает 270 голосов выборщиков, что гарантирует его победу на выборах. Таким образом политик имеет все шансы стать новым главой Белого дома.