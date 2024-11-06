Згодом він проведе мітинг з нагоди своєї перемоги. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на NBC News

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Коли Трамп зустрінеться із виборцями

Анонсував переможний мітинг Трампа його помічник Вон Гілльярд невдовзі після оголошення попередніх результатів виборів.

Він повідомив, що новообраний президент США проведе зустріч зі своїми виборцями "незабаром".

У NBC News нагадали, що 8 років тому після перемоги на Хілларі Клінтон, Трамп провів дещо схоже – так званий "тур подяки".

Цікаво, що сам Трамп оголосив себе президентом ще до офіційного оголошення результатів. Він також уже встиг виступити з промовою.

Я збираюся зупинити війни. Більше ніяких війн за моєї каденції,

– серед усього іншого наголосив республіканець.