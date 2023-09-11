Российский диктатор Владимир Путин зря надеется, что останется в выигрыше от возможной победы Дональда Трампа на президентских выборах в Америке в 2024 году. Об этом сказал Владимир Зеленский.
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Трамп никогда не поддержал бы Путина
Президент Украины убежден, что Трамп никогда не поддержал бы Владимира Путина.
Это не то, что делают сильные американцы,
– сказал он.
Зеленский ожидает, что Джо Байден продолжит свой курс, если его переизберут. Кроме того, он надеется, что Евросоюз не только продолжит оказывать помощь, но и начнет переговоры по вступлению Украины уже в этом году.
Этот шаг ожидается на саммите в декабре. По словам Владимира Зеленского, это поддержит моральный дух в Украине и даст энергию людям.
Есть ли у Трампа шансы победить на выборах
- По мнению политолога Игоря Эйдмана, Дональд Трамп может уничтожить не только коалицию с помощью Украины, но и ту атлантическую, которая действовала с середины 40-х годов прошлого века.
- Но нюанс в том, что у Дональда Трампа нет шансов на победу в президентской гонке.
- По его словам, без поддержки независимых избирателей он не победит, а они против него. Более того – у так называемых подтрампистских кандидатов тоже нет шансов на победу.