Российский диктатор Владимир Путин зря надеется, что останется в выигрыше от возможной победы Дональда Трампа на президентских выборах в Америке в 2024 году. Об этом сказал Владимир Зеленский.

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Трамп никогда не поддержал бы Путина

Президент Украины убежден, что Трамп никогда не поддержал бы Владимира Путина.

Это не то, что делают сильные американцы,

– сказал он.

Зеленский ожидает, что Джо Байден продолжит свой курс, если его переизберут. Кроме того, он надеется, что Евросоюз не только продолжит оказывать помощь, но и начнет переговоры по вступлению Украины уже в этом году.

Этот шаг ожидается на саммите в декабре. По словам Владимира Зеленского, это поддержит моральный дух в Украине и даст энергию людям.

Есть ли у Трампа шансы победить на выборах