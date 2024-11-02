Несмотря на то, что в выборах участвуют и другие кандидаты, традиционно борьба разворачивается между двумя лагерями – республиканцами и демократами. Какие особенности голосования, когда ждать результаты и другие нюансы американских выборов, передает 24 Канал.

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Голосование в США

Выборы президента США традиционно проходят во вторник после первого понедельника ноября. На этот раз голосование приходится на 5 ноября. Однако часть американцев имеет право проголосовать досрочно – как лично, так и дистанционно. В частности, возможностью досрочно проголосовать уже воспользовался Джо Байден.

Так, в Северной Каролине открепительные бюллетени для досрочного голосования начали рассылать еще 6 сентября, впоследствии такую возможность открыли в Алабаме и Висконсине. Также досрочно личное голосование началось в Миннесоте, Южной Дакоте и Вирджинии

Избирательные участки в США откроются 5 ноября в 5:00-7:00 и будут работать до 18:00-20:00 в разных штатах и в разных часовых поясах. После закрытия избирательных участков начнется подсчет голосов.

Как считают голоса в США

В выборах президента США потенциально могут принять участие более 240 миллионов избирателей, а в стране нет прямых выборов президента, то есть американцы голосуют не за конкретного кандидата (хотя его имя и стоит в бюллетене), а делегируют свои голоса коллегиям выборщиков.

Тот из кандидатов, кто наберет наибольшее количество голосов в штате (демократ или республиканец), заручится всеми 55 голосами выборщиков по принципу "победитель получает все".

Таким образом кандидат, набравший 270 (абсолютное большинство) из 538 голосов выборщиков, и становится президентом США.

В США есть штаты, которые голосуют традиционно голосуют за демократов ("синие штаты") и за республиканцев ("красные" штаты"). Поэтому результаты голосования зависят от выбора 7 "шатких" штатов – это Пенсильвания, Мичиган, Невада, Висконсин, Северная Каролина, Джорджия и Аризона.

Когда будут результаты и когда кандидат становится президентом

Сам подсчет голосов происходит фактически в режиме онлайн. Вероятно, результаты голосования в США станут известны уже в ночь на 6 ноября, однако в случае минимальной разницы подсчет может затянуться.

Если же ни один кандидат не наберет подавляющего большинства (а это маловероятно), то президента США будет определять Палата представителей. Там сейчас большинство у Республиканской партии. Однако волноваться за это не стоит, ведь такое было лишь дважды за всю историю Штатов – в 1800 и 1824 годах.

Однако после окончательного подсчета голосов у кандидатов есть еще 2 месяца, чтобы обжаловать результаты выборов. Уже известно, что штабы Трампа уже готовят иски, которые могут быть использованы для обжалования результатов выборов. Зато большинство губернаторов штатов заявили, что готовы подтвердить результаты выборов.

Окончательные результаты выборов будут утверждены 5 января 2024 года в Конгрессе. Примерно через две недели после этого состоится инаугурация. До этого исполнять обязанности будет действующий президент Джо Байден.