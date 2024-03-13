Байден и Трамп получили достаточно делегатов для номинации от своих партий на всеобщих выборах
Источник:Reuters
Джо Байден и Дональд Трамп получили достаточное количество делегатов, чтобы выдвинуть кандидатуры от своих партий на всеобщих выборах.
Так, Байдену для этого понадобилось 1 968 делегатов, а Трампу – 1 215 голосов делегатов.
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Как Байден и Трамп набрали достаточное количество делегатов
Президент Джо Байден и 45 президент Дональд Трамп во вторник добились выдвижения от своих партий, положив начало первому повторному бою на президентских выборах в США за почти 70 лет,
– объяснили журналисты.
Они рассказали со ссылкой на компанию Edison Research, что президент США Джо Байден превысил нужное количество делегатов вечером 5 марта 2024 года во время супервторника. Это случилось тогда, когда начали поступать результаты первичных выборов в Джорджии.
Кроме того, Дональд Трамп за несколько часов получил нужных 1215 голосов делегатов, которые были необходимы, чтобы его выдвинули кандидатом на президентских выборах от Республиканской партии. Голоса он собрал в 4 штатах – Джорджия, Гавайи, Миссисипи и Вашингтон.
После набора достаточного количества делегатов Джо Байден выступил с заявлением.
Теперь у избирателей есть выбор относительно будущего этой страны. Собираемся ли мы встать и защищать нашу демократию, или позволим другим ее разрушить? Восстановим ли мы право выбора и защитим наши свободы, или позволим экстремистам забрать их?
– сказал президент США.
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Что этому предшествовало
- В США 5 марта состоялся супервторник. После него соперница Дональда Трампа Никки Хейли официально объявила о выходе из президентской гонки.
- Ведь она победила в кокусах и праймериз только в штате Вермонт, а ее конкурент Дональд Трамп снова собрал очередную волну побед.
- Впоследствии издание The Telegraph отметило, что Европа должна быть готова к тому, что США выйдут из НАТО, если Трамп станет президентом. Поэтому дипломаты из стран – членов НАТО заявили, что столицам ЕС надо "осуществить планирование", кроме того – им необходимо пересмотреть текущий оборонный потенциал в свете угроз со стороны Трампа.