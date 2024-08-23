Также Камала Харрис официально приняла номинацию от демократов в кандидаты в президенты США.

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"Я буду мощно поддерживать Украину"

Кандидат в президенты США Камала Харрис заверила, что в случае своей победы на выборах она продолжит оказывать помощь Украине.

Я буду мощно поддерживать Украину вместе с нашими союзниками по НАТО,

– сказала она во время своей речи.

Также Харрис рассказала, что за несколько дней до полномасштабного вторжения России в Украину она предупреждала президента Зеленского об этом. В то же время политик добавила, что помогла возглавить дипломатический ответ Штатов, объединив для этого более 50 стран.

К слову, 22 августа стало известно, что США готовятся объявили о новом пакете помощи Украине. Речь идет о примерно 125 миллионов долларов военной помощи.

Этот пакет включает в себя ракеты ПВО, боеприпасы для HIMARS, Javelin и ряд других противотанковых ракет, системы и оборудование для борьбы с беспилотниками и радиоэлектронной борьбы, артиллерийские боеприпасы и тому подобное.