Водночас Камала Гарріс розкритикувала позицію Дональда Трампа щодо війни в Україні. Також політикиня офіційно прийняла номінацію від демократів у кандидати в президенти США.

Дивіться також Трамп запропонує Маску посаду в адміністрації, якщо виграє на виборах: як відреагував мільярдер

"Я буду потужно підтримувати Україну"

Кандидатка в президенти США Камала Гарріс запевнила, що у випадку своєї перемоги на виборах вона продовжить надавати допомогу Україні.

Я буду потужно підтримувати Україну разом з нашими союзниками по НАТО,

– сказала вона під час своєї промови.

Також Гарріс розповіла, що за декілька днів до повномасштабного вторгнення Росії в Україну вона попереджала президента Зеленського про це. Водночас політикиня додала, що допомогла очолити дипломатичну відповідь Штатів, об'єднавши для цього понад 50 країн.

До слова, 22 серпня стало відомо, що США готуються оголосили про новий пакет допомоги Україні. Йдеться про приблизно 125 мільйонів доларів військової допомоги.

Цей пакет містить в собі ракети ППО, боєприпаси для HIMARS, Javelin і низку інших протитанкових ракет, системи і обладнання для боротьби з безпілотниками і радіоелектронної боротьби, артилерійські боєприпаси тощо.