Про це повідомляє відразу Reuters, CNBC і CoinGape. Цікаво, що американський мільярдер вже відреагував на таку пропозицію.

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Трамп запропонував Маску посаду в адміністрації

Вищезгадані видання пишуть, що в інтерв'ю Reuters Трамп дав зрозуміти, що хотів би запропонувати генеральному директору Tesla та SpaseX Ілону Маску посаду в кабінеті міністрів чи радника у разі, якщо здобуде перемогу на президентських виборах у Сполучених Штатах.

Республіканець похвалив мільярдера за його внесок у технології, особливо в галузі електромобілів та освоєння космосу. За його словами, Маск може зіграти цінну роль у його кабінеті або ж як радник. Це залежить від готовності лідера Tesla і SpaseX прийняти таке рішення.

Дональд Трамп також запевнив, що розгляне можливість скасування податкової пільги у розмірі 7,5 тисяч доларів для деяких нових електромобілів. CNBC зазначає, що це може вплинути на бізнес компанії Tesla, яка продає електромобілі.

Цікаво, що Маск підтримав Трампа у липні після того, як на колишнього президента США було скоєно замах під час передвиборчого мітингу у Пенсильванії. Тоді після стрілянини політика негайно вивели з майданчика охоронці.

Ілон Маск своєю чергою вже відреагував на подібну пропозицію та написав таке: "Я готовий служити". Також мільярдер додав відповідне фото, намагаючись кумедно прокоментувати цю ситуацію.



Маск відреагував на пропозицію Трампа / Фото Ілона Маска

До слова, днями Рамзан Кадиров вихвалявся, що отримав від мільярдера Ілона Маска у подарунок новенький кібертрак Tesla. Однак сам Маск спростував цю інформацію.