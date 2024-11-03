Сторонники республиканца Дональд Трампа сделали из Арахиса маскота-мученика, чтобы с новой силой критиковать действующую администрацию президента. Как домашняя белка оказалась в центре политических перипетий, рассказывает 24 Канал.

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Как белка Арахис стала звездой Инстаграма

Арахис жил со своим владельцем Марком Лонго в течение семи лет. Мужчина заботился о бельчонке с того времени, как обнаружил, что его мать сбила машина. Восемь месяцев Лонго растил животное, после чего попытался выпустить его – однако спустя некоторое время Арахис вернулся к нему со сломанным хвостом.

Марк Лонго решил, что Арахис самостоятельно не выживет в дикой природе и оставил его у себя. За время проживания в семье у бельчонка появилась инстаграм-страница, на которой владелец публиковал забавные видео с любимцем. За жизнью Арахиса следили 537 тысяч подписчиков.

Анонимные сообщения привлекли внимание Департамента окружающей среды

Так, недавно Департамент охраны окружающей среды штата Нью-Йорк получил анонимные сообщения о "потенциальной опасности заражения человека бешенством" из-за проживания белки Арахиса, а также енота Фреда вместе с людьми.

По официальной версии, белка также укусила одного из чиновников, которые участвовали в расследовании дела. Чиновники заявили, что Лонго нарушил закон о запрете изъятия животных из дикой природы.

Ведомство изъяло обоих животных, а 30 октября приняло решение об эвтаназии. Владелец Марк Лонго утверждает, что узнал об этом из средств массовой информации.

Я в шоке, не верю и испытываю отвращение к людям, которые сделали это с Арахисом. Последние 7 лет Арахис был моим лучшим другом. Он был центром моего мира и многих ваших так долго, что я не знаю, как это пережить эмоционально,

– написал мужчина.

В апреле 2023 года Лонго и его жена Даниэла открыли заповедник P'Nuts Freedom Farm Animal Sanctuary. Там содержится около 300 животных, включая лошадей, коз и альпак. Лонго сообщил, что именно собирал документы, чтобы Арахис был сертифицирован как учебное животное, однако животное забрали. Как Арахис стал маскотом трампистов перед выборами

Инцидент с Арахисом вызвал бурную реакцию в американском сегменте соцсетей. В частности, этим воспользовались сторонники Дональда Трампа, использовав образ белки как символ противодействия действующей власти.

Особенно активно к критике присоединился миллиардер Илон Маск, который является одним из главных лиц предвыборной компании Трампа. В соцсети Х Маск обвиняет власть в том, что она выбрала убить животное вместо того, чтобы просто выпустить его на волю.

Правительству нельзя позволить ворваться в ваш дом и убить вашего домашнего любимца. Даже если заводить домашнюю белку незаконно (а это не должно быть), зачем убивать Арахиса вместо того, чтобы просто выпустить его в лес!?

– пишет он.

Более того, сейчас в закрепленных сообщениях миллиардера размещен пост, в котором белка Арахис изображена в виде персонажа "Звездных войн" Оби Ван Кеноби с характерной подписью.

В течение последних суток Илон Маск активно репостит посты с возмущением по поводу эвтаназии Арахиса. Илон Маск спекулирует на том, что Демократическая партия выбирает бороться с белками вместо противодействия преступности.

Так, в частности, свое возмущение выразил республиканцы Комитета Палаты представителей по судебной системе. Они написали: "Справедливость для Арахиса".