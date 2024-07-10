Директор Центра международных исследований Владимир Дубовик рассказал 24 Каналу, что Соединенные Штаты в свое время создали различные альянсы, развивали отношения с партнерами. Однако Трамп не понимает, что все это важно для американского доминирования.

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Какая опасность от Трампа для НАТО

"Понятно, что Трамп деструктивная сила для НАТО, потому что мы знаем его убеждения. Он имеет совсем другую идеологию, в частности по вопросам внешней политики, безопасности, обороны, чем другие американские президенты", – рассказал Владимир Дубовик.

Трамп не верит в ценности, которыми руководствуются европейские партнеры. Для него Европейский Союз скорее оппонент, враг с точки зрения американских интересов,

Что касается НАТО, то он не очень понимает, почему надо столько платить в Альянс, почему никто не может разобраться с российской угрозой без США и почему европейские партнеры, не могут взять на себя поддержку Украины,

– отметил директор Центра международных исследований.

Поэтому в вопросе НАТО, Трамп точно будет фактором дестабилизации, а по другим направлениям внешней политики – увидим. К тому же Трамп еще не выиграл выборы, хотя имеет неплохие шансы.

Но худший сценарий – это вражда между американцами, повторение событий 2021 года, когда произошел захват Конгресса. Если конфронтация между различными отраслями, слоями населения, политическими силами будет только расти – это станет лучшим вариантом для Владимира Путина.

Это будет подрывать изнутри американскую возможность положительно влиять и стабилизировать мир,

– подытожил Владимир Дубовик.