Кандидата от демократов выберут до 7 августа: Гаррис уже имеет достаточно голосов

В США продолжается предвыборная гонка. В частности, западные СМИ пишут, что нового кандидата от демократов должны избрать до 7 августа.

Согласно информации источников, вице-президент США Камала Харрис заручилась поддержкой большинства делегатов национального съезда Демократической партии. Вероятно, это гарантирует, что она станет кандидатом от партии на пост президента уже в августе.

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Результаты превышают ожидания

Президент Джо Байден, который вышел из президентской гонки, также поддержал Харрис.

Опрос делегатов Associated Press показал, что Камалу Харрис поддержали 2538 делегатов, что значительно превышает 1976, необходимых для победы в голосовании делегатов в ближайшие недели. Председатель Национального комитета Демократической партии Хайме Харрисон заявил, что партия выдвинет кандидата в президенты до 7 августа.

Делегаты еще могут изменить свое мнение до 7 августа, но в опросе AP никто другой не получил ни одного голоса, однако 57 делегатов сказали, что не определились.

В первом публичном появлении Харрис она пообещала преследовать кандидата от Республиканской партии Дональда Трампа, как прокурор, которым она когда-то была.

Я бралась за обидчиков всех видов. Хищники, которые жестоко оскорбляли женщин, мошенники, которые обворовывали потребителей, мошенники, которые нарушали правила ради собственной выгоды,

– сказала Харрис.

Реакция кампании Трампа

Кампания Трампа отреагировала на комментарии Харриса. Там отметили, что она "такая же некомпетентная, как Джо Байден, и даже более либеральная".

Приговор Трампу должны вынести в сентябре. Его признали виновным в фальсификации деловых записей, чтобы скрыть скрытые денежные выплаты порнозвезде. Ему также выдвинули уголовные обвинения, связанные с его попытками отменить победу Байдена в 2020 году. Трамп ложно утверждает, что проиграл в 2020 году из-за фальсификации выборов.

Байден посетил предвыборное мероприятие Харрис. По его словам, он принял правильное решение, покинув гонку.

Кто поддержал Харрис

59-летняя Харрис очертила ряд мероприятий, которые она пообещала проводить. В частности, подписания законов о защите прав на аборты и запрет автоматов, и сказала, что сделает вопрос восстановления среднего класса центром своего президентства.

Почти сразу Харрис начала консолидировать поддержку своей кандидатуры в президенты от Демократической партии, заручившись обязательствами сотен делегатов съезда, объявив о масштабном сборе средств и заручившись поддержкой высших деятелей партии.

В их число входила бывшая спикер Нэнси Пелоси, которая оставалась влиятельной после того, как ушла в отставку с поста лидера Палаты представителей партии в 2022 году. Федерация профсоюзов AFL-CIO, которая представляет 12,5 миллионов работников, заявила в понедельник, также поддержала Харрис.

По словам вице-президента, она собрала 81 миллион долларов за 24 часа после ухода Байдена, что является самым большим показателем за один день в кампании 2024 года для обеих сторон.

Практически все видные демократы, которые считались потенциальными соперниками Харрис, объявили о ее поддержке. Выход Байдена из избирательной гонки стал последним шоком в предвыборной кампании в Белом доме.

Харрис похвалил Байдена за его службу стране. Харрис поедет в Милуоки, крупнейший город штата Висконсин, на поле битвы, где на прошлой неделе состоялся национальный съезд Республиканской партии, который ярко продемонстрировал доминирование Трампа над его партией.

Трамп готовился

Харрис является темнокожей американкой азиатского происхождения. Она может создать совершенно новую динамику с 78-летним Трампом, предложив яркий контраст поколений и культуры.

Кампания Трампа готовилась к ее возможному подъему неделями. В частности, разослали подробную критику ее деятельности в отношении иммиграции и других вопросов, обвинив ее в том, что она более либеральна, чем Байден.

В нем утверждалось, что Харрис выступает за отмену иммиграционной и таможенной службы США и декриминализацию пересечения границы, поддерживает так называемый Зеленый новый курс, поддерживает мандаты администрации по электромобилям и поощряет усилия "избавить полицию".

Некоторые из этих позиций Харрис занимала как неудачный кандидат в президенты на выборах 2020 года, когда она баллотировалась по более либеральной программе, чем Байден, но не были такими, которые приняла администрация, в частности по вопросам безопасности границ и правоохранительных органов.

Демократы официально выберут кандидата 7 августа

Демократическая партия предложила использовать виртуальное голосование для выдвижения своего кандидата и установить минимальный порог делегатов для голосования, очертив правила гонки.

Согласно предложению, кандидаты должны получить поддержку не менее 300 делегатов – не более 50 от любого штата – для включения в виртуальное голосование. Те, кто претендует на выдвижение, также должны подать официальное заявление о своей кандидатуре.

Если только один кандидат достигнет этой отметки, партия непосредственно перейдет к открытому виртуальному голосованию - шаг, который мог бы быстро оформить Харрис как кандидата. Сейчас 1350 делегатов неофициально заявили, что планируют поддержать Харрис. Кандидату нужно было бы 1976 делегатов, чтобы проголосовать за них в первом туре голосования, чтобы получить выдвижение.

Если более чем один кандидат достигнет порога в 300 делегатов, агитация продлится "не более нескольких дней" перед голосованием, заявили в партии.

Это предложение нужно будет принять на заседании комитета по правилам конвенции. Партия намерена окончательно определить кандидата до 7 августа. Это означает, что съезд партии в Чикаго состоится после определения кандидата.