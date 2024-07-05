Все давят на Байдена: решится ли он сойти с предвыборной гонки

Президент США Джо Байден не собирается отказываться от предвыборной гонки и обещает идти до конца. Зато его оппонент Дональд Трамп обрадовался такой новости и заявил, что так ему будет проще победить.

Самая большая угроза для США, Украины и всего цивилизованного мира, что Трамп может стать президентом. Такое мнение 24 Каналу высказал исполнительный директор Renew Democracy Initiative Уриэль Эпштейн, добавив, что пока Байден остается кандидатом от демократов шансы Трампа на победу очень высоки.

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Может ли Байден отказаться от гонки

Демократы понимают, что если Байден останется, то они не смогут победить на выборах. Для того, чтобы изменить мнение людей, действующий президент должен делать то, что ему как раз и не удается: давать интервью, участвовать в дебатах, много говорить. К сожалению, он не способен на это.

Байден должен показать, что он великий человек и может уйти с должности президента. По моему мнению, шансы 60%, что уже в ближайшее время он это сделает,

– предположил Уриэль Эпштейн.

Очевидно, что Байден был хорошим президентом, но мы видим, что возраст дает о себе знать. Сейчас ему уже 81 год. Именно это обсуждает его команда за закрытыми дверями.

"Опросы не обманывают. Все видят что сейчас Трамп выигрывает на 7 пунктов. Все из демократического лагеря давят на Байдена, но сейчас они еще хотят быть с ними вежливыми и позволить ему уйти в свое время", – добавил Уриэль Эпштейн.

Но если он вовремя не примет такое решение, то давление усилится. Некоторые демократы уже публично заявляют, что Байден не сможет победить Трампа. Сейчас ему дали время на размышления, но после этого перейдут к более решительным действиям.