Все чаще говорит об участии в выборах жены экс-президента США Барака Обамы – Мишель. Но как рассказал 24 Каналу исполнительный директор Renew Democracy Initiative Уриэль Эпштейн, участие бывшей первой леди в выборах является абсолютной фантазией.

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"Этого точно не будет. Она (Мишель Обама – 24 Канал) сама не хочет и даже нет никакой политической позиции", – заметил Уриэль Эпштейн.

Кто может заменить Байдена

В этой ситуации есть два варианта развития событий. Новым кандидатом может быть вице-президент Камала Харрис, что является наиболее вероятным. Отстранить ее от участия очень трудно. А если она сама захочет стать кандидатом, то начнется серьезная борьба.

Я считаю, что Камала Харрис не является самым популярным политиком в США, но думаю, что все-таки выбор остановится на ней,

– сказал Уриэль Эпштейн.

Если вдруг демократы выберут кого-то другого, то вполне вероятно, что это будут губернаторы Кентукки, Мичигана, Пенсильвании или Калифорнии. Однако не надо забывать, что и у Байдена, и у Харрис на банковских счетах есть более ста миллионов долларов.

Непонятно, как использовать эти средства, если ни один из них не пойдет на выборы. Это еще одна причина, почему Камала Харрис может остаться кандидатом в президенты или вице-президенты.