Дедалі частіше говорить про участь у виборах дружини експрезидента США Барака Обами – Мішель. Але як розповів 24 Каналу виконавчий директор Renew Democracy Initiative Уріель Епштейн, участь колишньої першої леді у виборах є абсолютною фантазією.

До теми Варіантів небагато, а часу ще менше: хто може замінити Байдена в битві з Трампом у США

"Цього точно не буде. Вона (Мішель Обама – 24 Канал) сама не хоче й навіть немає ніякої політичної позиції", – зауважив Уріель Епштейн.

Хто може замінити Байдена

У цій ситуації є два розвитки подій. Новим кандидатом може бути віцепрезидента Камала Гарріс, що є найімовірнішим. Усунути її від участі дуже важко. А якщо вона сама захоче стати кандидатом, то почнеться серйозна боротьба.

Я вважаю, що Камала Гарріс не є найпопулярнішим політиком у США, але думаю, що все-таки вибір зупиниться на ній,

– сказав Уріель Епштейн.

Якщо раптом демократи оберуть когось іншого, то цілком ймовірно, що це будуть губернатори Кентуккі, Мічигана, Пенсільванії чи Каліфорнії. Проте не треба забувати, що і в Байдена, і в Гарріс на банківських рахунках є понад сто мільйонів доларів.

Незрозуміло, як використовувати ці кошти, якщо жоден з них не піде на вибори. Це ще одна причина, чому Камала Гарріс може залишитися кандидатом у президенти чи віцепрезиденти.