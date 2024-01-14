Дональду Трампу уже запретить баллотироваться в двух штатах – Колорадо и Мэн. Политолог Владимир Фесенко рассказал 24 Каналу, что у Трампа уже есть потенциальная замена, однако сбрасывать его со счетов еще рано.
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Второй фаворит республиканцев
Уже в понедельник, 15 января, стартуют первоначальные выборы в Соединенных Штатах. Фактически это официальное начало предвыборной гонки.
Это основная интрига в Республиканской партии. Бесспорным фаворитом является Трамп, но выйти на второе место в праймерис может Ники Гейли (бывший посол США в ООН). Она демонстрирует умеренную, взвешенную и системную позицию по поводу будущей внешней политики США, в частности в вопросе Украины,
– отметил Владимир Фесенко.
Если вдруг Трамп не будет участвовать в выборах, важно, чтобы второй кандидат от Республиканской партии имел четкую и позитивную позицию по отношению к Украине. К слову, следует добавить, что в истории США второй кандидат от партии становился кандидатом в вице-президенты, чтобы консолидировать республиканский электорат.
"У Трампа другие симпатии. Думаю, он хотел бы другого человека на должность вице-президента, но внутрипартийные расклады будут иметь значение", – подчеркнул Фесенко.
А что у демократов
Если действующий президент может выдвигаться на второй срок, обычно так и происходит. Он, по-видимому, безоговорочный фаворит в правящей партии.
Примечательно, что у Демократической партии не прямая, но все же дискуссия о том, стоит ли Байдену выдвигаться. Прежде всего из-за возраста. Многих волнует, что это может снизить шансы Байдена на победу. Полагают, возможно, стоит найти "дублера". Но пока это маловероятный вариант,
– заметил политолог.
Поэтому Джо Байден остается фаворитом и, скорее всего, будет баллотироваться на следующий срок.
Напомним, что сейчас для Украины важны не только праймерис в США, но и решение Конгресса по оказанию помощи Украине. К сожалению, не удалось найти компромисс по вопросу границы с Мексикой, что и мешает принятию решения о поддержке нашего государства.
Трампу могут запретить баллотироваться на выборах: что нужно знать
- В канун Нового года руководитель избирательной комиссии штата Мэн приняла решение, которое запретило Трампу баллотироваться президентских выборах в этом штате. Об этом стало известно сразу после того, как в штате Колорадо было принято такое же решение. Все потому, что Трамп был причастен к беспорядкам на Капитолии США в 2021 году.
- В начале года стало известно о том, что Дональду Трампу могут запретить баллотироваться в президенты. 20 штатов. Так считают журналисты The New York Times. Добавим, что подобные решения приняли и еще могут быть приняты на основании 14-й поправки к Конституции США. Согласно ей, участники мятежей не могут занимать самые высокие государственные должности.
- Однако эти запреты не влияют на всеобщее решение Трампа идти на новый срок президентства. Решение Верховного суда по этому делу действительно может сорвать планы Дональда Трампа.