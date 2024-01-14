Дональду Трампу уже запретить баллотироваться в двух штатах – Колорадо и Мэн. Политолог Владимир Фесенко рассказал 24 Каналу, что у Трампа уже есть потенциальная замена, однако сбрасывать его со счетов еще рано.

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Второй фаворит республиканцев

Уже в понедельник, 15 января, стартуют первоначальные выборы в Соединенных Штатах. Фактически это официальное начало предвыборной гонки.

Это основная интрига в Республиканской партии. Бесспорным фаворитом является Трамп, но выйти на второе место в праймерис может Ники Гейли (бывший посол США в ООН). Она демонстрирует умеренную, взвешенную и системную позицию по поводу будущей внешней политики США, в частности в вопросе Украины,

– отметил Владимир Фесенко.

Справка. Праймерис – это тип голосования, в котором выбирают одного кандидата от партии. Между избранными кандидатами проходит обычное голосование. Проведение праймериса предусмотрено Конституцией, а процедура регулируется законодательством каждого штата.

Если вдруг Трамп не будет участвовать в выборах, важно, чтобы второй кандидат от Республиканской партии имел четкую и позитивную позицию по отношению к Украине. К слову, следует добавить, что в истории США второй кандидат от партии становился кандидатом в вице-президенты, чтобы консолидировать республиканский электорат.

"У Трампа другие симпатии. Думаю, он хотел бы другого человека на должность вице-президента, но внутрипартийные расклады будут иметь значение", – подчеркнул Фесенко.

А что у демократов

Если действующий президент может выдвигаться на второй срок, обычно так и происходит. Он, по-видимому, безоговорочный фаворит в правящей партии.

Примечательно, что у Демократической партии не прямая, но все же дискуссия о том, стоит ли Байдену выдвигаться. Прежде всего из-за возраста. Многих волнует, что это может снизить шансы Байдена на победу. Полагают, возможно, стоит найти "дублера". Но пока это маловероятный вариант,

– заметил политолог.

Поэтому Джо Байден остается фаворитом и, скорее всего, будет баллотироваться на следующий срок.

Напомним, что сейчас для Украины важны не только праймерис в США, но и решение Конгресса по оказанию помощи Украине. К сожалению, не удалось найти компромисс по вопросу границы с Мексикой, что и мешает принятию решения о поддержке нашего государства.

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