Вице-президент Камала Харрис и бывший президент Дональд Трамп набрали по три голоса каждый в этом крошечном городке. В голосовании приняли участие четверо республиканцев и двое незадекларированных избирателей.
Городок на севере США первым объявил о результатах выборов президента. Речь идет о Диксвилл-Нотч.
Вице-президент Камала Харрис и бывший президент Дональд Трамп набрали по три голоса каждый в этом крошечном городке. В голосовании приняли участие четверо республиканцев и двое незадекларированных избирателей.