Віцепрезидент Камала Гарріс і колишній президент Дональд Трамп набрали по три голоси кожен у цьому крихітному містечку. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на CNN.

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Діксвілл-Нотч традиційно відкриває голосування на виборах у США

У голосуванні у Діксвілл-Нотч взяли участь четверо республіканців і двоє незадекларованих виборців.

Це незареєстроване містечко розташоване вздовж американсько-канадського кордону в північній частині Нью-Гемпшира. Воно традиційно розпочинає день виборів одним із перших у країні.

Там відкрили та закрили виборчі дільниці одразу після опівночі за східним часом. Це традиція, яка бере свій початок з 1960 року.

За традицією, усі виборці, які мають право голосу, збираються в нині неактивному готелі Balsams Hotel у Діксвіль-Нотчі, щоб таємно проголосувати після відкриття виборчих дільниць опівночі. Після кожного голосування підраховуються голоси та оголошуються результати – за кілька годин до будь-якого іншого місця, що робить його місцем для національних репортерів, яких часто більше, ніж виборців,

– розповідає CNN.

Виборці містечка кажуть, що на своєму прикладі показують іншим громадянам США важливість участі у виборах.

Довідково. Виборці Діксвіл Нотча підтримали кандидата від Демократичної партії на останніх двох президентських виборах: у 2020 році місцеве населення одностайно віддало 5 голосів за Байдена, а Клінтон у 2016 році отримала 4 з 7 голосів: два тоді віддали Трампу, а один – кандидату від Лібертаріанської партії Гері Джонсону.