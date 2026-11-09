"Путин над ним издевается": интервью Эпштейна о тотальном поражении Трампа и угрозе для НАТО

Промежуточные выборы в США могут серьезно ослабить позиции Дональда Трампа и изменить расклад сил в Вашингтоне. Демократы получат возможность усилить контроль над Белым домом, добиваться расследований в отношении окружения президента и блокировать отдельные его решения, в частности в области внешней политики. Особое внимание привлекают возможные расследования в отношении Джареда Кушнера и Стива Виткоффа, будущее военной помощи Украине и влияние Илона Маска на американскую политику.

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Сможет ли Конгресс остановить соглашения Трампа с Россией, почему SpaceX может оказаться под угрозой национализации и как изменится поддержка Украины – для 24 Канала рассказал исполнительный директор Renew Democracy Initiative Уриэль Эпштейн.

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Почему Трамп болезненно реагирует на поражения и способны ли демократы на контрнаступление

Дональд Трамп, когда его спрашивают, каково это – проигрывать, просто разворачивается и уходит. Почему такая болезненная реакция? Где объяснение? Где фразы: "Я большой, я буду на все накладывать вето, я всех уничтожу"? Почему он молчит?

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Я думаю, что Трамп на сегодняшний день стал немного утомленным. Давайте не будем забывать, сколько ему лет. Более того, это человек, который считает себя на уровне бога. А вот здесь очевидно, что он проиграл абсолютно все подряд.

Всегда говорят, что во время промежуточных выборов правящая партия теряет несколько мест в Конгрессе, но это не просто несколько мест. Такой проигрыш мы не видели несколько десятков лет. Это действительно уникальная ситуация.

И вот мы видим реакцию Трампа. В детстве нас учат, что хулиган, который оскорбляет тех, кто слабее его, утихает, если только кто-то даст ему по носу. Похоже, демократы все-таки дали Трампу по носу.

Но Трамп уже обвиняет демократов в том, что они шантажисты, будут преследовать несчастных людей. Он даст распоряжение и генеральному прокурору, и Министерству юстиции, чтобы этими демократами занялись. Насколько большое его влияние на генерального прокурора и на Минюст? Могут ли демократов начать преследовать лично?

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На сегодняшний день у Трампа все-таки есть некоторая власть в Министерстве юстиции, где он имеет право расследовать дела отдельных лиц, демократов и других. И он это уже делал, здесь нет ничего нового. То, чем он угрожает, он делал и до этого.

Он проводил расследование в отношении моих личных друзей: Алекса Виндмана, родившегося в Украине; Майлза Тейлора, Джеймса Коми, Криса Кребса и так далее.

Более того, он сделал это абсолютно неконституционным способом. Он издал указ, в котором заявил, что необходимо найти преступные деяния со стороны Криса Кребса и Майлза Тейлора. Но в американской Конституции есть положение, запрещающее "bills of attainder". Это означает, что Конгрессу запрещено принимать законы, направленные против отдельных лиц.

Исполнительные указы он издавал, а Конгресс не может, так?

Да, Конгресс не имеет права. По идее, чтобы президент тоже делал то, что предписывает Конституция, Конгресс не имеет права. Это нелогично.

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Если Конгресс не имеет права продвигать законопроект, в котором говорится: "Вот мы хотим против кого-то что-то такое сделать", – это неконституционно, то нелогично, чтобы это было разрешено президенту США.

С другой стороны, у демократов сейчас есть абсолютное право через комитеты Конгресса проводить расследования в отношении членов администрации президента. И у них, к сожалению, очень много поводов. Ведь этой администрацией были похищены миллиарды долларов, и демократы сейчас будут за этим следить.

Но моя рекомендация демократам – не инициировать импичмент президента.

А почему?

Потому что они дважды пытались это сделать и не смогли. Если они будут это снова сейчас делать, во-первых – они не выиграют. Им все-таки понадобится более шестидесяти голосов в Сенате.

И даже если найдутся четыре республиканца, готовые это продвигать, и они сумеют это сделать, то это просто означает, что Джей Ди Венс станет президентом. Они делают из Трампа мученика, и это укрепляет его политические позиции.

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Это укрепляет политическую позицию Джей Ди Венса, который ничем не лучше Трампа.

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Расследование против окружения Трампа: Кушнер, Виткофф и коррупционные риски

FT пишет, что демократы хотят выделить пятнадцать миллиардов долларов на проект ежегодного оборонного бюджета еще до истечения срока полномочий нынешнего созыва. Также они намерены проверить сделку по дизельному топливу, а также возможные бизнес-интересы специальных посланников Трампа Стива Виткоффа и Джареда Кушнера. Кроме того, партия намерена усилить контроль за работой спутниковой сети Starlink Илона Маска. Будет ли такой подход давать результаты?

Да, я абсолютно за. Это как раз то, что и нужно делать. Виткофф и Кушнер якобы не являются членами этого правительства и якобы имеют право делать со своими деньгами все, что захотят.

Но с другой стороны, у них больше влияния на внешнюю политику, чем у министра иностранных дел Рубио.

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Трамп специально так поступает, чтобы они могли вести американскую внешнюю политику, а с другой стороны, чтобы они могли брать взятки и заниматься бизнесом. У демократов теперь будет возможность показать, насколько это лицемерие и насколько это абсолютно коррумпированная ситуация.

Получается, под прикрытием геополитических инициатив и переговоров они просто ездят и заключают сделки для личного кошелька и для кошелька Трампа?

Абсолютно. У меня нет никаких сомнений, что именно это и происходит. Мы видели, как это происходит с Путиным, когда они обсуждают деловые сделки.

Сейчас Путин предлагает, чтобы друзья Трампа могли забрать то, что осталось от американских компаний, ушедших из России.

Эти компании потеряли огромные деньги – миллиарды долларов, – а теперь на этом могут нажиться люди из окружения Трампа, у которых нет никакой морали. Я надеюсь, что они постараются это сделать, потому что это настолько вопиющая наглость.

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Люди будут на это реагировать, это нельзя игнорировать. Политически это может обернуться против них и только усилить позиции демократов.

Но они же официально никто. Как тогда будут подбираться юридические инструменты, чтобы привлечь их к ответственности?

Это ключевой вопрос. Нам нужно поговорить с юристами, которые над этим работают. У меня нет сомнений, что какие-то пути есть, потому что у них есть какая-то роль в правительстве.

Специальный посланник – это формальная роль, но это не то же самое, что Марко Рубио, который не имеет права торговать акциями или заниматься бизнесом. Кушнер и Виткофф, по идее, имеют.

Но мы же видим, насколько это чистая коррупция. Я очень надеюсь, что демократы найдут выход.

Даже если формального легального пути нет, как минимум нужно вызвать их, чтобы они были вынуждены выступить перед Конгрессом и ответить на вопросы, откуда они только что заработали два миллиарда долларов или какую сделку заключили в Казахстане. Даже если их нельзя арестовать, нужно хотя бы показать публике, кто они такие.

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Трамп, Путин и "новая архитектура безопасности" для Европы

Дэвид Игнатиус пишет для The Washington Post, что Кушнер хочет еще до прекращения боевых действий реализовать инициативу по возобновлению Совета Россия – НАТО и проработке гарантий безопасности для Европы. А кто он вообще – дипломат, геополитик, новый Киссинджер? Или это от Трампа исходят такие идеи, которые тесно связаны с Кремлем?

Это все бред и пустые слова. Трамп пытается сделать все, что в его силах, чтобы помочь своему лучшему другу Путину. Он хочет создать новую архитектуру безопасности для Европы.

Но в Европе уже есть архитектура безопасности, и она называется НАТО.

Россия не участвует в этой архитектуре безопасности, Россия – это враг НАТО. Точка. А Украина на сегодняшний день – это лучший друг и важнейший защитник НАТО. Потому что у вас армия больше, чем у любой другой страны в НАТО, кроме США.

Если Путин попытается что-то предпринять против Европы, все это закончится с Украиной. Если вы будете продвигаться на поле боя, Европа будет в безопасности. Если нет – Европа окажется под угрозой.

Те, кто живет в Литве, Польше, Эстонии, это понимают. Я очень надеюсь, что это понимают и во Франции, Германии, Англии.

Если Трамп будет пытаться продвигать переговоры с Путиным о новой архитектуре безопасности, это означает возвращение в девяностые годы, НАТО должна пойти назад.

Неужели Трамп не понимает ценность альянса как такого, который противостоит России, и что США тоже в НАТО?

Я думаю, что Трампу наплевать, понимает он это или нет. Я знаю, что он хотел захватить Гренландию, несмотря на то, что мы могли бы сделать там все, что захотели, просто попросив. Вместо этого он заявил, что хочет покорить Гренландию. Это просто идиотизм.

Он говорил, что уже покорил Венесуэлу, хочет, чтобы Канада стала пятьдесят первым штатом. Очевидно, что он совершенно не понимает ценности наличия союзников. Он действует на мировой арене, как будто он сам Путин.

Для меня другой вопрос: понимает ли он, насколько Путин над ним издевается? Когда он выиграл второй срок, в России показывали обнаженные фотографии его жены. Он это видел или нет?

В Москве о нем говорят, что он путинская собачка, пудель. Нужно, чтобы кто-нибудь показал ему, что говорят о нем российские пропагандисты.

Я думаю, что он решит, что это они его так популяризируют, и на фоне своей неадекватной любви к Путину простит его.

Вполне возможно. Меня очень часто в Америке спрашивают, считаю ли я Трампа путинским агентом. Мой ответ: не знаю и, вероятно, не узнаю.

Но это неверный вопрос. Верный вопрос: поступил бы он иначе, будь он путинским агентом?

Поскольку ответ – нет, он делает все, что делал бы путинский агент, то какая разница, агент он или нет? Главное – последствия его действий.

Получит ли Украина 15 миллиардов долларов в рамках NDAA

Удастся ли демократам включить в проект ежегодного оборонного бюджета NDAA пятнадцать миллиардов помощи для Украины еще до истечения срока полномочий нынешнего созыва? Будут ли блокировать эту инициативу Трамп и республиканцы?

Республиканцы этого блокировать не будут. Шансы более или менее хорошие. Республиканцы сейчас потеряли немало, и многие из них заинтересованы в том, чтобы помогать Украине.

Большинство все-таки понимает, кто здесь защищает свободу, а кто представляет угрозу свободному миру.

Они все боятся Трампа, но поскольку он на сегодняшний день очень ослаблен, я думаю, что найдется достаточно республиканцев, чтобы это прошло и в Палате представителей, и в Сенате. Ключевой вопрос: будет ли Трамп налагать вето?

NDAA трудно наложить вето, потому что это не только пятнадцать миллиардов на Украину, это все подряд, включая Пентагон. Чтобы наложить вето на это, нужно наложить вето на все.

Второй вопрос: допустим, Трамп подпишет, а что он потом будет делать? В 2018 году он тоже был вынужден выделить вам четыреста миллионов долларов помощи, но пытался шантажировать Зеленского, чтобы тот предоставил компромат на Байдена.

Возможно, сейчас Трамп будет пытаться удержать эти пятнадцать миллиардов, даже несмотря на то, что это неконституционно. Тогда это будет серьезная борьба между Конгрессом и президентом в судах.

Республиканцы могут поддержать это, ведь многие из них обижены и разгневаны тем, что действия Трампа привели к их провалу на выборах?

Да, это верно. Те республиканцы, которые проиграли, были бы самыми нормальными, с которыми можно было бы работать. А те, кто выиграл и остался, – самые радикальные.

Но среди них есть те, кто понимает важность поддержки наших союзников. Трамп после этих выборов серьезно ослаб, у него меньше влияния.

Возможно, найдутся республиканцы, которые проявят твердость и будут готовы противостоять президенту.

Напомним, 3 ноября в США состоялись промежуточные выборы в Конгресс, которые завершились победой Демократической партии. Демократы получили контроль над обеими палатами парламента – 54 места в Сенате и 229 в Палате представителей. Это существенно ослабило позиции Дональда Трампа и открыло оппозиции возможности для парламентских расследований, контроля над решениями Белого дома и влияния на внешнюю политику США. В то же время результаты голосования могут создать новые возможности для поддержки Украины, хотя автоматического возобновления военной помощи не гарантируют.

Илон Маск, Starlink и риск национализации SpaceX

Илона Маска приглашает российский пропагандист Соловьев в Ростов-на-Дону. Демократы также будут изучать документы, связанные с ограничением Starlink. Что грозит Маску и поедет ли он в Россию?

Я думаю, что Маску ехать в Ростов-на-Дону не очень интересно. Он понимает риски и не поедет, он не Такер Карлсон. Что касается того, что ему грозит – против него будет трудно выступать.

Я считаю, что он один из четырех самых влиятельных людей в мире с точки зрения возможностей единоличного влияния: Путин, Си Цзиньпин, Трамп и Илон Маск.

Маск никому не подчиняется. Он контролирует больше спутников Starlink, чем все страны мира, взятые вместе. Это монополия настолько сильная, что в ближайшие десять лет никто не сможет составить ему серьезную конкуренцию.

Насколько демократы будут готовы идти на войну против него – непонятно. В Техасе демократы наконец-то контролируют все, и они могут оказать давление на его компании там.

Самый главный вопрос, о котором уже начали говорить, – смогут ли они национализировать всю SpaceX или какую-то ее часть. Это огромный риск: мы – капиталистическая страна, а национализация компаний – это то, что Путин делает в России.

Но чтобы один человек единолично мог влиять на всю глобальную геополитику – это тоже очень рискованно. Я вижу аргументы и "за", и "против".

Трамп действительно назначит бойца пресс-секретарем Белого дома, чтобы журналистов уже избивали, а не просто уходили от них и отворачивались?

Если бы директор UFC Дейна Уайт на это согласился, Трамп с удовольствием бы его взял. Но он уже отказался.

Отметим, что Дональд Трамп рассматривал возможность привлечь президента UFC Дейна Уайта в свою команду. Однако тот отказался от предложения. Уайт известен своей близостью к американскому президенту и поддержкой его политической деятельности. В то же время идея такого назначения вызвала бы особое внимание из-за резкого стиля общения Трампа с журналистами и его конфликтов с прессой.

Дэйн Уайт и Дональд Трамп / EPA, UPG

Стоит отметить, что один из этих борцов, которых Трамп вызвал, – Хабиб Нурмагомедов – россиянин. Президент поступил так с российским гражданином.

Это еще раз показывает, кто такой наш президент. Он действительно сказал, что ему нужен российский борец против американской прессы.