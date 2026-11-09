"Путін з нього знущається": інтерв'ю Епштейна про тотальну поразку Трампа та загрозу для НАТО

Проміжні вибори у США можуть серйозно послабити позиції Дональда Трампа та змінити баланс сил у Вашингтоні. Демократи отримають можливість посилити контроль над Білим домом, домагатися розслідувань щодо оточення президента та блокувати окремі його рішення, зокрема у зовнішній політиці. Особливу увагу привертають можливі розслідування щодо Джареда Кушнера і Стіва Віткоффа, майбутнє військової допомоги Україні та вплив Ілона Маска на американську політику.

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Чи зможе Конгрес зупинити домовленості Трампа з Росією, чому SpaceX може опинитися під загрозою націоналізації та як зміниться підтримка України – для 24 Каналу розповів виконавчий директор Renew Democracy Initiative Уріель Епштейн.

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Чому Трамп болісно реагує на поразки і чи здатні демократи на контрнаступ

Дональд Трамп, коли його запитують, як це – програвати, просто розвертається і йде. Чому така болісна реакція? Де пояснення? Де фрази: "Я великий, я буду на все накладати вето, я всіх знищу"? Чому він мовчить?

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Я думаю, що Трамп на сьогодні став трошки стомленим. Давайте не будемо забувати, скільки йому років. Більше того, це людина, яка про себе думає, що він на рівні бога. А ось тут очевидно, що він програв геть просто все підряд.

Завжди кажуть, що під час проміжних виборів партія при владі втрачає кілька місць у Конгресі, але це не кілька місць. Такого програшу ми не бачили кілька десятків років. Це справді унікальна ситуація.

І ось ми бачимо трампівську реакцію. У дитинстві ми вчимо, що хуліган, який ображає слабших, затихає, якщо тільки хтось йому дасть у ніс. Схоже, Трампу демократи все-таки в ніс дали.

Але Трамп демократів уже звинувачує в тому, що вони шантажисти, будуть переслідувати нещасних людей. Він дасть розпорядження і генеральному прокурору, і Міністерству юстиції, щоб цими демократами зайнялися. Наскільки великий його вплив на генпрокурора і на Мін'юст? Чи можуть демократів почати переслідувати персонально?

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На сьогодні у Трампа є все-таки якась влада в Міністерстві юстиції, де він має право розслідувати індивідуумів, демократів та інших. І він це вже робив, тут нічого нового немає. Те, що він погрожує, він робив і до цього.

Він розслідував моїх особистих приятелів. Алекса Віндмана, який народився в Україні. Він розслідував Майлза Тейлора, Джеймса Комі, Кріса Кребса і так далі.

Більше того, він це зробив абсолютно неконституційним методом. Він оголосив виконавчий указ, у якому сказав, що треба знайти злочинність у Кріса Кребса і Майлза Тейлора. Але в американській Конституції є фраза проти bills of attainder. Це означає заборону Конгресу просувати закони проти конкретних людей.

Виконавчі укази він видавав, а Конгрес не може, так?

Так, Конгрес не має права. Теоретично, щоб президент теж робив те, що Конституція сказала, Конгрес не має права. Це нелогічно.

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Якщо Конгрес не має права просувати законопроєкт, де вони кажуть: "Ось ми хочемо проти когось щось таке робити", – це неконституційно, то нелогічно, щоб це було дозволено президенту США.

З іншого боку, демократи зараз мають абсолютне право через комітети Конгресу розслідувати членів адміністрації президента. І у них дуже багато приводів, на жаль. Адже мільярди доларів кралися цією адміністрацією, і демократи зараз будуть за цим стежити.

Але моя рекомендація демократам – це не просувати імпічмент президента.

А чому?

Тому що вони це два рази намагалися зробити і не зуміли. Якщо вони це будуть знову зараз робити, перше - вони не виграють. Їм все-таки потрібно буде більше шістдесяти голосів у Сенаті.

І навіть якщо знайдуться чотири республіканці, які готові це просувати, і вони зуміють це зробити, то це просто означає, що Джей Ді Венс стає президентом. Вони з Трампа роблять мученика, і це посилює його політичну позицію.

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Це посилює політичну позицію Джей Ді Венса, який ні в чому не кращий, ніж Трамп.

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Розслідування проти оточення Трампа: Кушнер, Віткофф і корупційні ризики

FT пише, що демократи хочуть внести п'ятнадцять мільярдів доларів у проєкт щорічного оборонного бюджету ще до завершення повноважень нинішнього скликання. Також хочуть перевірити дизельну угоду разом з можливими бізнес-інтересами спецпосланців Трампа Стіва Віткоффа і Джареда Кушнера. Крім того, партія має намір посилити контроль за роботою супутникової мережі Starlink Ілона Маска. Такий підхід буде давати результати?

Так, я абсолютно за. Це якраз те, що і треба робити. Віткофф і Кушнер нібито не члени цього уряду і нібито мають право робити все, що вони хочуть з грошима.

Але з іншого боку, у них більше впливу на зовнішню політику, ніж у міністра закордонних справ Рубіо.

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Трамп спеціально так робить, щоб вони могли вести американську зовнішню політику, а з іншого боку, щоб вони могли хабарі брати і бізнес робити. Демократи тепер матимуть можливість показати, наскільки це лицемірство і наскільки це абсолютно корумпована ситуація.

Виходить, під прикриттям геополітичних ініціатив та переговорів вони просто їздять і напрацьовують угоди для особистого гаманця і для гаманця Трампа?

Абсолютно. У мене немає жодних сумнівів, що це і трапляється. Ми бачили, як це трапляється з Путіним, де вони обговорюють бізнесові угоди.

Зараз Путін пропонує, щоб друзі Трампа могли взяти те, що залишилося від американських компаній, які пішли з Росії.

Ці компанії втратили серйозні гроші, мільярди доларів, а тепер можуть виграти люди навколо Трампа, у яких немає ніякої моральності. Я маю надію, що вони постараються це зробити, тому що це настільки велике нахабство.

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Люди будуть на це реагувати, це не можна ігнорувати. Політично це може обернутися проти них і тільки посилити демократів.

Але вони ж офіційно ніхто. Як тоді будуть вишукуватися юридичні інструменти, щоб притягувати їх до відповідальності?

Це ключове запитання. Нам треба поговорити з юристами, які над цим працюють. У мене сумнівів немає, що якісь шляхи є, тому що у них якась роль в уряді є.

Спеціальний посланець - це формальна роль, але це не як Марко Рубіо, який не має права торгувати акціями чи займатися бізнесом. Кушнер і Віткофф, за ідеєю, мають.

Але ми ж бачимо, наскільки це чиста корупція. Я дуже сподіваюся, що демократи знайдуть шлях.

Навіть якщо формального легального шляху немає, мінімум треба їх викликати, щоб вони були змушені виступати перед Конгресом і відповідати на запитання, звідки вони щойно заробили два мільярди доларів або яку угоду зробили в Казахстані. Навіть якщо їх не можна заарештувати, треба хоч показати публіці, хто вони такі.

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Трамп, Путін і "нова архітектура безпеки" для Європи

Девід Ігнатіус пише для The Washington Post, що Кушнер хоче ще до припинення бойових дій реалізовувати ініціативу відновлення Ради Росія – НАТО та продумування гарантій безпеки для Європи. А він взагалі хто – дипломат, геополітик, новий Кіссінджер? Чи це від Трампа виходять такі ідеї, які дуже пов'язані з Кремлем?

Це все маячня і слова на вітер. Це Трамп намагається зробити все, що він може, щоб допомогти своєму найкращому другу Путіну. Він хоче зробити нову архітектуру безпеки для Європи.

Але в Європі вже є архітектура безпеки, і вона називається НАТО.

Росія не бере участі в цій архітектурі безпеки, Росія – це ворог НАТО. Крапка. А Україна на сьогоднішній день – це найкращий друг і найважливіший захисник НАТО. Тому що у вас більша армія, ніж у будь-якій іншій країні в НАТО, крім США.

Якщо Путін постарається проти Європи щось зробити, це все закінчиться з Україною. Якщо ви будете просуватися на полі битви, Європа буде безпечною. Якщо ні – Європа буде під ризиком.

Ті, які живуть у Литві, Польщі, Естонії, це розуміють. Я дуже сподіваюся, що це розуміють і у Франції, Німеччині, Англії.

Якщо Трамп буде намагатися просувати розмови з Путіним про нову архітектуру безпеки, це означає повернутися в дев'яності роки, НАТО повинен піти назад.

Невже Трамп не розуміє цінність альянсу як такого, який протистоїть Росії, і що США теж у НАТО?

Я думаю, що Трампу наплювати, розуміє він чи ні. Я знаю, що він хотів взяти Гренландію, незважаючи на те, що ми могли зробити там все, що хотіли, просто запитавши. Замість цього він сказав, що хоче підкорити Гренландію. Це просто ідіотизм.

Він говорив, що вже підкорив Венесуелу, хоче, щоб Канада стала п'ятдесят першим штатом. Очевидно, що він абсолютно не розуміє цінність мати союзників. Він діє на світовій сцені, нібито він сам Путін.

Для мене інше питання: чи розуміє він, наскільки Путін з нього знущається? Коли він виграв другий термін, у Росії показували голі фотографії його дружини. Він це бачив чи ні?

У Москві про нього говорять, що він путінська собачка, пудель. Треба, щоб хтось йому показав, що говорять російські пропагандисти про нього.

Я думаю, що він подумає, що це вони його так популяризують, і на тлі своєї неадекватної любові до Путіна пробачить його.

Цілком можливо. Мене дуже часто в Америці запитують, чи думаю я, що Трамп – путінський агент. Моя відповідь: не знаю і, ймовірно, знати не буду.

Але це не правильне запитання. Правильне запитання: чи робив би він щось інакше, якби він був путінським агентом?

Оскільки відповідь – ні, він робить все, що путінський агент би робив, то яка різниця, агент він чи ні? Головне – наслідки його дій.

Чи отримає Україна 15 мільярдів доларів у межах NDAA

Чи вдасться демократам включити в проєкт щорічного оборонного бюджету NDAA п'ятнадцять мільярдів допомоги для України ще до завершення повноважень нинішнього скликання? Чи буде блокувати цю ініціативу Трамп і республіканці?

Республіканці блокувати цього не будуть. Шанси більш-менш хороші. Республіканці зараз втратили чимало, і багато з них зацікавлені допомагати Україні.

Більшість все-таки розуміє, хто тут свободу захищає, а хто становить загрозу вільному світу.

Вони всі бояться Трампа, але оскільки він на сьогоднішній день дуже ослаблений, я думаю, що знайдуться достатньо республіканців, щоб це просунулося і в Палаті представників, і в Сенаті. Питання ключове: чи буде Трамп накладати вето?

NDAA важко ветувати, тому що це не тільки п'ятнадцять мільярдів на Україну, це все підряд, включаючи Пентагон. Щоб це ветувати, треба ветувати все.

Друге питання: скажімо, Трамп підпише, а що він потім буде робити? У 2018 році він теж був змушений передавати вам чотириста мільйонів доларів підтримки, але намагався шантажувати Зеленського, щоб той передав бруд на Байдена.

Можливо, зараз Трамп буде намагатися стримати ці п'ятнадцять мільярдів, навіть незважаючи на те, що це неконституційно. Тоді це буде серйозна боротьба між Конгресом і президентом у судах.

Республіканці можуть підтримати це, адже багато хто з них ображений і розлючений, що дії Трампа призвели до їхнього провалу на виборах?

Так, це правильно. Ті республіканці, які програли, були б найнормальнішими, з якими можна було б працювати. А ті, які виграли і залишилися, це найрадикальніші.

Але серед них є ті, які розуміють важливість підтримувати наших союзників. Трамп після цих виборів серйозно ослаб, у нього менше впливу.

Можливо, знайдуться республіканці, які виявлять свій хребет і будуть готові протистояти президенту.

Нагадаємо, 3 листопада у США відбулися проміжні вибори до Конгресу, які завершилися перемогою Демократичної партії. Демократи здобули контроль над обома палатами парламенту – 54 місця в Сенаті та 229 у Палаті представників. Це суттєво послабило позиції Дональда Трампа та відкрило опозиції можливості для парламентських розслідувань, контролю над рішеннями Білого дому й впливу на зовнішню політику США. Водночас результати голосування можуть створити нові можливості для підтримки України, хоча автоматичного відновлення військової допомоги не гарантують.

Ілон Маск, Starlink і ризик націоналізації SpaceX

Ілона Маска кличе російський пропагандист Соловйов у Ростов-на-Дону. Демократи також будуть вивчати документи, пов'язані з обмеженням Starlink. Що загрожує Маску і чи поїде він у Росію?

Я думаю, що Маску поїхати в Ростов-на-Дону мало цікаво. Він розуміє ризики і не поїде, він не Такер Карлсон. Щодо того, що йому загрожує – проти нього буде важко йти.

Я вважаю, що він один з чотирьох найважливіших людей у світі за можливостями одноосібного впливу: Путін, Сі Цзіньпін, Трамп і Ілон Маск.

Маск нікому не відповідає. Він контролює більше супутників Starlink, ніж усі країни у світі разом узяті. Це монополія до такої міри, що в наступні десять років ніхто по-серйозному конкурувати не зуміє.

Наскільки демократи будуть готові йти на війну проти нього - незрозуміло. У Техасі демократи нарешті контролюють усе, і вони можуть натиснути на його компанії там.

Найбільше питання, про яке вже почали говорити - вони могли б націоналізувати весь SpaceX або якусь частину. Це величезний ризик, ми капіталістична країна, а націоналізувати компанії – це те, що Путін робить у Росії.

Але щоб одна людина одноосібно могла впливати на всю глобальну геополітику - це теж дуже ризиковано. Я бачу аргументи і за, і проти.

Трамп дійсно бійця призначить прессекретарем Білого дому, щоб журналістів уже били, а не просто від них іти і відвертатися?

Якби директор UFC Дейна Вайт на це погодився, Трамп із задоволенням би його взяв. Але він уже відмовився.

Зауважимо, Дональд Трамп розглядав можливість залучити президента UFC Дейну Вайта до своєї команди. Однак той відмовився від пропозиції. Вайт відомий своєю близькістю до американського президента та підтримкою його політичної діяльності. Водночас ідея такого призначення викликала б особливу увагу через різкий стиль спілкування Трампа з журналістами та його конфлікти з пресою.

Дейна Вайт та Дональд Трамп / EPA,UPG

Має сенс сказати, що один з цих борців, яких Трамп викликав – Хабіб Нурмагомедов – росіянин. Президент це зробив із російським громадянином.

Це зайвий раз показник, хто такий наш президент. Він справді сказав, що йому потрібен російський борець проти американської преси.