Российский публицист и оппозиционный политик Андрей Пионтковский отметил, что Украине не стоит особо беспокоиться относительно результатов выборов в Турции. Про это он рассказал 24 Каналу.
Важно "Миротворец" и суровый правитель: что известно о президенте Турции Эрдогане
Уже знаем, как работать с Эрдоганом
Пионтковский подчеркнул, что это точно не судьбоносные выборы для Украины.
Если останется Эрдоган, мы знаем, как с ним работать. Да, он проводит сложные игры с Москвой. Но в целом он скорее положительно влияет и имеет политическую позицию по временно оккупированному Крыму и другим территориям Украины,
– отметил он.
Андрей Пионтковский предположил, как выборы в Турции повлияют на Украину: смотрите видео
Российский публицист добавил, что Эрдоган первый начал поставлять Украине оружие – не стоит об этом забывать.
"Он сложный партнер, но в целом устраивает Украину. Но если победит другой кандидат – Кемаль Кылычдароглу, для Украины даже будет немного лучше. Он будет более ориентирован на Запад, поэтому хуже не станет", – подчеркнул Андрей Пионтковский.
Больше о президентских выборах в Турции 14 мая
- В преддверии выборов, как демонстрируют опросы, в первом туре выбрать нового президента, скорее всего, не удастся, ведь оба основых кандидата – действующий президент Реджеп Эрдоган и оппозиционер Кемаль Кылычдароглу – не получают более 45%. Однако одна из социологических компаний спрогнозировала победу в первом туре Эрдогана с 48,6%, а его конкурент Кылычдароглу получит 44,1%
- Также Эрдоган в ожидании выборов провел масштабный митинг в Анкаре. По некоторым оценкам поддержать его пришли несколько сотен тысяч человек. Действующий президент призвал своих сторонников быть максимально активными.
- В то же время лидер оппозиции Кемаль Кылычдароглу также провел митинг в Измире, где заявил, что надеется одержать победу в первом туре выборов.