Российский публицист и оппозиционный политик Андрей Пионтковский отметил, что Украине не стоит особо беспокоиться относительно результатов выборов в Турции. Про это он рассказал 24 Каналу.

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Уже знаем, как работать с Эрдоганом

Пионтковский подчеркнул, что это точно не судьбоносные выборы для Украины.

Если останется Эрдоган, мы знаем, как с ним работать. Да, он проводит сложные игры с Москвой. Но в целом он скорее положительно влияет и имеет политическую позицию по временно оккупированному Крыму и другим территориям Украины,

– отметил он.

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Российский публицист добавил, что Эрдоган первый начал поставлять Украине оружие – не стоит об этом забывать.

"Он сложный партнер, но в целом устраивает Украину. Но если победит другой кандидат – Кемаль Кылычдароглу, для Украины даже будет немного лучше. Он будет более ориентирован на Запад, поэтому хуже не станет", – подчеркнул Андрей Пионтковский.

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