Російський публіцист та опозиційний політик Андрій Піонтковський зауважив, що Україні не варто особливо хвилювався відносно результатів виборів в Туреччині. Про це він розповів 24 Каналу.
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Вже знаємо, як працювати з Ердоганом
Піонтковський наголосив, що це точно не доленосні вибори для України.
Якщо залишиться Ердоган, ми вже знаємо, як з ним працювати. Так, він проводить складні ігри із Москвою. Але в цілому він переважно позитивно впливає і має політичну позицію щодо тимчасово окупованого Криму та інших територій України,
– відзначив він.
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Російський публіцист додав, що Ердоган перший почав постачати Україні зброю – не варто про це забувати.
"Він складний партнер, але в цілому влаштовує Україну. Але якщо переможе інший кандидат – Кемаль Киличдароглу, для України навіть буде трошки краще. Він буде більш орієнтований на Захід, тому гірше не стане", – наголосив Андрій Піонтковський.
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- Напередодні виборів, як демонструють опитування, в першому турі обрати нового президента найімовірніше не вдасться, адже обидва основні кандидати – чинний президент Реджеп Ердоган та опозиціонер Кемаль Киличдароглу – не отримають понад 45%. Однак одна з соціологічних компаній спрогнозувала перемогу в першому турі Ердогану з 48,6%, а його конкурент Киличдароглу отримає 44,1%
- Також Ердоган в очікуванні виборів провів масштабний мітинг в Анкарі. За деякими оцінками підтримати його прийшли декілька сотень тисяч людей. Чинний президент закликав своїх прихильників бути максимально активними.
- Водночас лідер опозиції Кемаль Киличдароглу також провів мітинг в Ізмірі, де заявив, що сподівається здобути перемогу у першому турі виборів.