Торгівля між Україною та Туреччиною у 2021 року збільшилась на 59%. Про це повідомив глава Управління у зв'язках із громадськістю адміністрації президента Туреччини Фахреттін Алтун.
Важливо Україна і Туреччина підпишуть угоду про вільну торгівлю
Обсяг торгівлі досягнув 7,1 мільярда доларів. Оборонна промисловість є однією зі сфер, де досягнули прогресу.
Нові Bayraktar
Україна закупила 12 турецьких безпілотників. На рівні начальника Генштабу висловили намір закупити нові Bayraktar.
Безпілотники вироблятимуть в Україні
Також держава й сама вироблятиме турецькі Bayraktar з українськими двигунами "Мотор Січ". Про це заявив міністр оборони Олексій Резніков на брифінгу.
Під час візиту президента Туреччини Реджепа Ердогана 3 лютого планують підписати рамковий договір у сфері високих військових технологій.
Крім заводу для Bayraktar, створять навчальний центр, який готуватиме льотчиків з управління безпілотними дронами різних категорій. Безпілотники застосовуватимуть у ЗСУ та в Туреччині. Інші країни також зможуть їх купити.
Що таке Bayraktar?Це турецький ударний безпілотник нового покоління. Його застосовують у збройних конфліктах. Наприклад, на Близькому Сході. Дрон може нести керовані протитанкові ракети й авіабомби.
Україна закупила 6 безпілотників у 2019 році. У липні 2021 року ЗСУ отримали перший з них. У бойових цілях Bayraktar використовували лише 26 жовтня.
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