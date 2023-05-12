Представитель от оппозиции гораздо более ориентирован на европейский вектор развития Турции. Об этом 24 Каналу рассказал директор Центра ближневосточных исследований Игорь Семиволос.

Смотрите также Кто, если не Эрдоган: почему выборы в Турции называют важнейшими в Европе

Оппозиция избегает критики России

По его словам, оппозиция четко обозначила свои принципы во внешней политике: улучшение отношений с ЕС, США, превращение Турции в надежного партнера в НАТО, поддержка вступления Швеции в НАТО, активная поддержка Украины.

"Также там есть ряд вице-президентов, которые будут иметь сильное влияние на принятие решений. Среди этих людей много сторонников углубления сотрудничества с США и ЕС. При этом, между Турцией и Россией развернут ряд мощных экономических проектов, поэтому оппозиция избегает критики России", – заявил Семиволос.

Игорь Семиволос о российском следе на выборах в Турции: смотреть видео

Россияне вкладывают средства в Эрдогана

Исследователь подчеркнул, что россияне достаточно активно комментируют эти выборы и не скрывают симпатии к Эрдогану. Они также вмешиваются в выборы, как это делали во время Brexit и выборов в США.

"В Эрдогана вложено немало денег, которые он использует на поднятие заработных плат и других социальных выплат – так называемые предвыборные взятки. Разумеется, если он проиграет, инвестиция россиян пойдет коту под хвост", – заявил Семиволос.

Согласно социологическим опросам, разница между кандидатами составляет 5%. По мнению Семиволоса – это минимум, который нужен, но действительно нужно больше, ведь есть большие сомнения, что выборы могут пройти честно.

Выборы в Турции: главное