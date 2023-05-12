Представник від опозиції набагато більш орієнтований на європейський вектор розвитку Туреччини. Про це 24 Каналу розповів директор Центру близькосхідних досліджень Ігор Семиволос.
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Опозиція уникає критики Росії
За його словами, опозиція чітко окреслила свої засади у зовнішній політиці: покращення відносин з ЄС, США, перетворення Туреччини на надійного партнера в НАТО, підтримка вступу Швеції до НАТО, активна підтримка України.
"Також там є низка віцепрезидентів, які матимуть сильний вплив на прийняття рішень. Серед цих людей є багато прихильників поглиблення співпраці з США та ЄС. При цьому, між Туреччиною та Росією розгорнуто низку потужних економічних проєктів, тому опозиція уникає критики Росії", – заявив Семиволос.
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Росіяни вкладають кошти в Ердогана
Дослідник наголосив, що росіяни доволі активно коментують ці вибори та не приховують свої симпатії до Ердогана. Вони також втручають у вибори, як робили це під час Brexit та виборів у США.
"В Ердогана вкладено чимало грошей, які він використовує на підняття заробітних плат та інших соціальних виплат – так звані передвиборчі хабарі. Зрозуміло, якщо він програє, інвестиція росіян піде коту під хвіст", – заявив Семиволос.
Згідно з соціологічними опитуваннями, різниця між кандидатами становить 5%. На думку Семиволоса – це мінімум, який потрібний, але насправді потрібно більше, адже є великі сумніви, що вибори можуть пройти чесно.
Вибори в Туреччині: головне
- 14 травня 2023 року у країні пройдуть президентські вибори. Також на цю дату заплановане проведення парламентських виборів.
- Головний конкурент Ердогана в боротьбі за президентське крісло – це лідер опозиційної партії СНР Кемаль Киличдароглу. В разі його перемоги мер Стамбула Імамоглу отримає посаду віцепрезидента.
- Результати опитувань демонструють, в першому турі обрати нового президента найімовірніше не вдасться, адже обидва основні кандидати не отримають понад 45%.