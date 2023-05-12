Представник від опозиції набагато більш орієнтований на європейський вектор розвитку Туреччини. Про це 24 Каналу розповів директор Центру близькосхідних досліджень Ігор Семиволос.

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Опозиція уникає критики Росії

За його словами, опозиція чітко окреслила свої засади у зовнішній політиці: покращення відносин з ЄС, США, перетворення Туреччини на надійного партнера в НАТО, підтримка вступу Швеції до НАТО, активна підтримка України.

"Також там є низка віцепрезидентів, які матимуть сильний вплив на прийняття рішень. Серед цих людей є багато прихильників поглиблення співпраці з США та ЄС. При цьому, між Туреччиною та Росією розгорнуто низку потужних економічних проєктів, тому опозиція уникає критики Росії", – заявив Семиволос.

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Росіяни вкладають кошти в Ердогана

Дослідник наголосив, що росіяни доволі активно коментують ці вибори та не приховують свої симпатії до Ердогана. Вони також втручають у вибори, як робили це під час Brexit та виборів у США.

"В Ердогана вкладено чимало грошей, які він використовує на підняття заробітних плат та інших соціальних виплат – так звані передвиборчі хабарі. Зрозуміло, якщо він програє, інвестиція росіян піде коту під хвіст", – заявив Семиволос.

Згідно з соціологічними опитуваннями, різниця між кандидатами становить 5%. На думку Семиволоса – це мінімум, який потрібний, але насправді потрібно більше, адже є великі сумніви, що вибори можуть пройти чесно.

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