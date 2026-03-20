Экс-перводчица Путина координирует миссию ОБСЕ на венгерских выборах: правозащитники бьют тревогу

Правозащитные организации Венгрии выразили обеспокоенность из-за назначения бывшей переводчицы Владимира Путина Дарьи Боярской – на ключевую роль в международной миссии по наблюдению за выборами. Активисты опасаются возможного российского влияния на голосование.

Речь идет о парламентских выборах, которые состоятся в следующем месяце и могут завершить 16-летнее правление премьера Виктора Орбана. Об этом говорится в материале The Guardian.

Интересно Кошта упрекнул Зеленского и раскритиковал Орбана на саммите ЕС

Что известно о назначении Боярской наблюдать за выборами в Венгрии?

Журналисты отмечают, что Боярская много лет работала в МИД России и участвовала в переговорах самого высокого уровня, в частности между Путиным и Дональдом Трампом.

Сейчас она является старшим советником Парламентской ассамблеи ОБСЕ в Вене и координирует миссию наблюдателей в Венгрии. На фоне тесных связей Орбана с Москвой и его критики Украины и Владимира Зеленского, правозащитники остерегаются делиться чувствительной информацией с человеком, который имеет связи с Кремлем.

Представители гражданского общества получили приглашение на закрытую встречу в Будапеште, где должны обсудить риски политического давления и возможные манипуляции во время выборов. В то же время сопредседатель Венгерского Хельсинкского Комитета Марта Пардави призвала отстранить Боярскую от участия в миссии, подчеркнув, что даже риск утечки конфиденциальных данных может сдержать активистов от откровенных показаний.

В Парламентской ассамблее ОБСЕ эти обвинения отвергают. Генсек организации Роберто Монтелла заявил, что лично выбрал Боярскую и полностью ей доверяет. По его словам, проверка в 2023 году не подтвердила никаких подозрений, а сама чиновница заверила, что придерживается правил и не получает указаний от российских властей.

В то же время эксперты по безопасности отмечают, что международные организации часто становятся целями для разведок. Аналитик Андрей Солдатов отмечает, что доступ к чувствительной информации делает такие структуры привлекательными для проникновения. Дополнительные вопросы вызывает и то, что ранее Польша запрещала Боярской въезд, считая ее потенциальной угрозой для безопасности.

Когда должны состояться выборы в Венгрии?