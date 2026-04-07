Глава венгерской общины Киева сказал, какие шансы у Обрана победить на выборах

Предварительные опросы свидетельствуют, что оппозиционная партия "Тиса" под руководством Петера Мадьяра должна победить на выборах 12 апреля в Венгрии. Ведь жители крупных городов переходят на ее сторону, тогда как правящую партию "Фидес" поддерживают преимущественно в сёлех.

Глава венгерской общины Киева и Киевской области Тибор Томпа объяснил 24 Каналу, что без админресурса и поддержки Кремля Виктор Орбан не имеет шансов на победу.

Насколько реальны шансы венгерской оппозиции?

Более 80% венгров, с которыми я общаюсь, считают, что "Тиса" должна победить. Молодежь, интеллигенция, большие города, малые города переходят на сторону оппозиции. Главный лозунг Петера Мадяра – "Теперь или никогда", где фраза "или никогда" перечеркнута красной линией,

– сказал Томпа.

Орбана поддерживают в основном в малых селах с перевесом менее 10%. По словам эксперта венгры считают, что при честных выборах оппозиция бы получила 2/3 голосов.

"Большинство венгров надеются на правильный выбор, поскольку считают, что Венгрия находится в состоянии "внутренней холодной войны", которая не может длиться долго", – объяснил Томпа.

Сейчас риск фальсификации выборов в стране очень высок. Уже есть сообщения о подкупе бедняков, бездомных и ромской общины.

Повторит ли Орбан сценарий Януковича?

Орбан, как и Янукович в 2004 году, разбрасывает социальные инициативы, деньги и программы перед выборами, пытаясь остановить партию "Тиса", которая стремительно лидирует. Однако смешанная избирательная система в стране все усложняет, и результат решится уже на мажоритарных округах,

– сказал политолог Олег Постернак.

Если же произойдет фальсификация, то вполне вероятно, что состоятся протесты. Политолог считает, что если Орбан решит привлечь армию против протестующих, то это может перерасти в кровавую конфронтацию, потому что эмоции в Венгрии настолько натянуты, что даже Оранжевая революция 2004 года не могла бы сравниться с возможным восстанием.

"Венгерское общество находится в состоянии аффекта и готово вспыхнуть от одной искры – которой может стать фальсификация выборов. Россия точно будет заинтересована в том, чтобы создать кризис в центре Европы и подорвать европейскую солидарность. Это и есть часть российской гибридной войны против ЕС", – подчеркнул Постернак.

