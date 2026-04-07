Глава венгерской общины Киева сказал, какие шансы у Обрана победить на выборах
- Оппозиционная партия "Тиса" под руководством Петера Мадьяра имеет высокие шансы на победу на выборах в Венгрии благодаря поддержке в крупных городах.
- Однако существует высокий риск фальсификации выборов, что может привести к протестам, а Россия заинтересована в дестабилизации ситуации в центре Европы.
Предварительные опросы свидетельствуют, что оппозиционная партия "Тиса" под руководством Петера Мадьяра должна победить на выборах 12 апреля в Венгрии. Ведь жители крупных городов переходят на ее сторону, тогда как правящую партию "Фидес" поддерживают преимущественно в сёлех.
Глава венгерской общины Киева и Киевской области Тибор Томпа объяснил 24 Каналу, что без админресурса и поддержки Кремля Виктор Орбан не имеет шансов на победу.
Смотрите также: "Пуповина" экономики Венгрии: Орбан лично проверил границу с Сербией после "диверсии"
Насколько реальны шансы венгерской оппозиции?
Более 80% венгров, с которыми я общаюсь, считают, что "Тиса" должна победить. Молодежь, интеллигенция, большие города, малые города переходят на сторону оппозиции. Главный лозунг Петера Мадяра – "Теперь или никогда", где фраза "или никогда" перечеркнута красной линией,
– сказал Томпа.
Орбана поддерживают в основном в малых селах с перевесом менее 10%. По словам эксперта венгры считают, что при честных выборах оппозиция бы получила 2/3 голосов.
"Большинство венгров надеются на правильный выбор, поскольку считают, что Венгрия находится в состоянии "внутренней холодной войны", которая не может длиться долго", – объяснил Томпа.
Сейчас риск фальсификации выборов в стране очень высок. Уже есть сообщения о подкупе бедняков, бездомных и ромской общины.
Повторит ли Орбан сценарий Януковича?
Орбан, как и Янукович в 2004 году, разбрасывает социальные инициативы, деньги и программы перед выборами, пытаясь остановить партию "Тиса", которая стремительно лидирует. Однако смешанная избирательная система в стране все усложняет, и результат решится уже на мажоритарных округах,
– сказал политолог Олег Постернак.
Если же произойдет фальсификация, то вполне вероятно, что состоятся протесты. Политолог считает, что если Орбан решит привлечь армию против протестующих, то это может перерасти в кровавую конфронтацию, потому что эмоции в Венгрии настолько натянуты, что даже Оранжевая революция 2004 года не могла бы сравниться с возможным восстанием.
"Венгерское общество находится в состоянии аффекта и готово вспыхнуть от одной искры – которой может стать фальсификация выборов. Россия точно будет заинтересована в том, чтобы создать кризис в центре Европы и подорвать европейскую солидарность. Это и есть часть российской гибридной войны против ЕС", – подчеркнул Постернак.
Что еще известно о выборах в Венгрии?
- Вице-президент США Джей Ди Вэнс планирует визит в Венгрию, чтобы поддержать премьера Орбана накануне парламентских выборов. Вместе они проведут совместный митинг.
- Венгрия решила привлечь военных для охраны газопровода "Турецкий поток" после сообщений о возможной диверсии в Сербии. Инцидент со взрывчаткой произошел накануне парламентских выборов, что придает ему политическое значение.
- Сын Орбана якобы иинициировал операцию в Чаде по религиозным мотивам, что вызвало скандал. Однако в Минобороны Венгрии опровергли этот факт.