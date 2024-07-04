После того, как стали известны результаты первого тура парламентских выборов первого тура парламентских выборов во Франции, МИД России выразил поддержку Марин Ле Пен и ее партии. Однако лидеру ультправих такой знак внимания совсем не пришелся по душе.

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Что говорилось в приветствии россиян

В среду на странице российского МИДа в соцсети "Х", появилось сообщение следующего содержания: "Французский народ стремится к суверенной внешней политике, которая бы служила его национальным интересам, а также отрыва от диктата Вашингтона и Брюсселя. Французские чиновники не смогут игнорировать эти глубокие изменения в отношении подавляющего большинства граждан". К этому твиту россияне добавили фото улыбающейся Ле Пен.

Выступая перед местными СМИ, французский политик назвала такое действие российского МИД провокацией. Она назвала твит от МИД страны-агрессора показным и провокационным. Ле Пен отметила, что его можно считать формой вмешательства в выборы.

В то же время чиновница добавила, что, если бы Кремль имел свой интерес во французских выборах, то этот твит не стал бы публиковать.

Стоит отметить, что поддержку Ле Пен выразил не только МИД, но и представитель Путина Дмитрий Песков, который заявил, что Кремль очень внимательно следит за выборами во Франции". А представитель МИД Андрей Настасин назвал первый тур выборов "вотумом недоверия французов относительно нынешней власти, в частности внешней политики Парижа".

Напомним, что ультраправые силы во главе Марин Ле Пен изменили свою риторику и к Украине, и к России. Если раньше лидер партии и ее представители в Европарламенте одобряли действия Кремля, то сейчас осуждают войну страны-агрессора против Украины. В то же время партия выступает против санкций в отношении страны-агрессора. В 2023 году Ле Пен говорила, что победа России в войне приведет к катастрофе, а победа Украины – к Третьей мировой.