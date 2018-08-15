Выборы президента-2019: сколько украинцев готовы проголосовать
Участие в голосовании на предстоящих выборах президента Украины в марте 2019года готовы взять более 70% граждан страны. При этом большинство украинцев пока склоняется к мысли, что не нужно ни сужать, ни расширять полномочия президента или премьер-министра.
Об этом свидетельствуют данные проведенного в июле социологического опроса, которые озвучил директор Центра "Социальный мониторинг" Дмитрий Дмитрук, сообщает "Укринформ".
"Мы видим, что уже сегодня 71% населения страны готовы к голосованию. Это довольно высокий показатель, особенно летом", – отметил Дмитрук.
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При этом он добавил, что готовность к голосованию достаточно высокая во всех возрастных группах.
Социолог также рассказал, что обычно показатели готовности к голосованию на президентских выборах выше, чем на парламентских.
Опросы общественного мнения были проведены 17-27 июля Центром "Социальный мониторинг" и Украинским институтом социальных исследований имени А. Яременко. Исследование охватило всю территорию Украины, кроме временно оккупированных районов Луганской, Донецкой областей и автономной республики Крым.